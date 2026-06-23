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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

صدور فاکتور الکترونیکی برای واحدهای صنفی الزامی شد

صدور فاکتور الکترونیکی برای واحدهای صنفی الزامی شد

سخنگوی اتاق اصناف ایران از الزامی شدن صدور صورتحساب الکترونیکی از یکم تیر ماه خبر داد و گفت: فاکتورهای دستی و چاپی فاقد اعتبار است و این اقدام با هدف شفافیت مالیاتی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: اصناف، که شامل ۴۲ اتاق اصناف، ۷۸۰۰ اتحادیه و بیش از سه میلیون واحد صنفی در سراسر کشور است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در مصاحبه رادیویی افزود: اتاق اصناف به عنوان یک تشکل خصوصی و در عین حال قانون‌محور، همواره تلاش کرده است در کنار حاکمیت و دولت نقش تنظیم‌گر بازار را ایفا کند و دیروز -یکم تیر ماه- نیز هم‌زمان با روز ملی اصناف، موضوع مهم صدور صورتحساب‌های رسمی و الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی اتاق اصناف ایران ادامه داد: از یکم تیر ماه صدور صورتحساب‌های رسمی الزامی است و فاکتورهای دستی، چاپی یا صادرشده از چاپخانه‌های محلی فاقد اعتبار خواهند بود. این تحول در راستای شفافیت اقتصادی، مستندسازی معاملات، ارتقای کیفیت نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح به شفاف‌سازی اقتصاد کمک کرده و زمینه اصلاح نظام مالیاتی را فراهم می‌کند. همچنین یکی از اهداف مهم آن مقابله با فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب و مجوز است که بخش قابل توجهی از تخلفات بازار از این مسیر شکل می‌گیرد.

امیدوار در پایان گفت: صدور فاکتور الکترونیکی بر اساس دسته‌بندی و سطح تراکنش واحدهای صنفی اجرا می‌شود و از مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده عدم رعایت این موضوع، گزارش‌های خود را به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند تا اجرای این طرح به شکل کامل محقق شود.

کد مطلب 6868773
سمیه رسولی

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