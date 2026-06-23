به گزارش خبرنگار مهر، علی سوری ظهر امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، ساعات کار پایگاههای انتقال خون استان را در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام کرد و از عزاداران برای شرکت در پویش معنوی «نذر خون» دعوت به عمل آورد.
وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای این ایام، افزود: پایگاههای انتقال خون در سطح استان با افزایش شیفتهای کاری، آماده پذیرش عزاداران برای نذر خون و پیوستن به سیل عظیم جانفدایان حسینی هستند.
مدیرکل انتقال خون لرستان در تشریح فعالیت پایگاههای شهرستان خرمآباد، گفت: در مرکز استان، پایگاههای «شهید رستمی مقدم» و «شهدای علوی» در سه شیفت کاری فعال خواهند بود، برایناساس پایگاه شهدای علوی از ساعت ۸ صبح تا ۲۳ بهصورت یکسره آماده خدمترسانی است.
سوری، بیان کرد: پایگاه شهید رستمی مقدم نیز از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ فعالیت خواهد داشت، همچنین بهمنظور تسهیل در امر اهدای خون برای عزاداران حاضر در مراسم، اتوبوس سیار اهدای خون در نوبت شب از ساعت ۲۱ الی ۲۳ در حاشیه مراسم عزاداری گلزار شهدای خرمآباد مستقر خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت فعالیت پایگاههای شهرستان بروجرد، بیان کرد: پایگاه اهدای خون «شهید جوانمرد» شهرستان بروجرد نیز در روزهای تاسوعا و عاشورا با ظرفیت کامل در سه شیفت کاری از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ فعال و پذیرای سوگواران حسینی است.
مدیرکل انتقال خون لرستان در ادامه با اشاره به ساعات کاری در دیگر شهرستانهای استان، تصریح کرد: پایگاه اهدای خون شهرستان الیگودرز و پایگاه شهدای محبین کوهدشت در این دو روز از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر آماده دریافت خونهای اهدایی هستند، همچنین پایگاه «شهید لشنی» شهرستان دورود از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
سوری از تمامی مردم نوعدوست و عزاداران حسینی دعوت کرد تا با اهدای خون خود در این ایام پرفضیلت، نجاتبخش جان بیماران نیازمند باشند و شعور حسینی را در کنار شور حسینی به نمایش بگذارند.
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