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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

چادرملو مقابل پرسپولیس بازی خواهد کرد

چادرملو مقابل پرسپولیس بازی خواهد کرد

باشگاه چادرملو اردکان تصمیم به حضور در بازی با پرسپولیس برای تعیین سهمیه سوم آسیایی گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه چادرملو اردکان تصمیم نهایی برای حضور در تورنمنت سه جانبه مد نظر سازمان لیگ برای کسب سهمیه سوم آسیایی را گرفت.

طبق اعلام مدیران این باشگاه چادرملو روز پنجم تیرماه به مصاف پرسپولیس خواهد رفت. این در حالی است که سعید اخباری سرمربی این تیم به دلیل عدم برگزاری تمرینات این تیم در 4 ماه گذشته مخالف بوده است اما با توجه به تصمیم باشگاه قرار است تکرینات این تیم فردا سه شنبه برگزار شود و این تیم مقابل سرخپوشان بازی کند.

گفتنی است با تصمیم هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برای معرفی نماینده سوم کشورمان در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا دو مسابقه پلی‌آف برگزار می‌شود و در اولین بازی پرسپولیس مقابل چادر ملو اردکان روز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه پاس تهران به میدان می‌رود. برنده این بازی نیز روز هشتم تیرماه با گل گهر سیرجان بازی خواهد کرد.

کد مطلب 6868860

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