https://mehrnews.com/x3cpQ4 ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵ کد مطلب 6868822 استانها یزد استانها یزد ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵ اجتماع عزاداران ابرکوهی با نوای «حسین حسین، ابوالفضل» یزد - همزمان با صبح هشتم محرم اجتماع پرشور هیئتهای عزاداری در ابرکوه با طنین «حسین، حسین، ابوالفضل» برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6868822 کپی شد مطالب مرتبط محرم در یزد؛ از آیینهای کهن تا تقدیر رهبر شهید از سبک عزاداری یزدیها روحانی درگذشت پدر شهیدان چراغی را تسلیت گفت ۲۳روز تا اربعین حسینی برچسبها ابرکوه مراسم عزاداری محرم و صفر میراث فرهنگی دسته عزاداری
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