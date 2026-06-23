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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

اجتماع عزاداران ابرکوهی با نوای «حسین حسین، ابوالفضل»

اجتماع عزاداران ابرکوهی با نوای «حسین حسین، ابوالفضل»

یزد - همزمان با صبح هشتم محرم اجتماع پرشور هیئت‌های عزاداری در ابرکوه با طنین «حسین، حسین، ابوالفضل» برگزار شد.

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کد مطلب 6868822

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