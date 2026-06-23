به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، روز سه شنبه دوم تیرماه در نشست پویش «خیزش ملی برای ایران» که با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور و نمایندگان دستگاههای مختلف در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، از تلاشهای صورتگرفته در حوزه فرهنگی قدردانی کرد گفت: آقای هاشمی از چهرههای خدوم و پرتلاش کشور هستند و امروز شاهد شکلگیری سطحی از همافزایی فرهنگی در دولت هستیم که کمتر در ادوار مختلف سابقه داشته است. این انسجام و مدیریت مشترک، سرمایهای بزرگ برای کشور محسوب میشود و این جلسات، سرمایههای فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی را تولید میکند.
وی با اشاره به نقش محوری فرهنگ در حل مسائل کشور، افزود: رهبر شهید انقلاب و دکتر پزشکیان همواره بر مشارکت و همافزایی تأکید داشتند و فرهنگ، مهمترین بستر تحقق این مشارکت است. هر جا فرهنگسازی بهدرستی انجام شود، مسیر حل مسائل کشور نیز هموارتر خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موضوع ناترازی انرژی، گفت: امروز مسئله انرژی تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به یک مسئله راهبردی تبدیل شده است که تمامی ابعاد زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی گفت: آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین نهاد فرهنگساز کشور، خود را شریک همه دستگاهها در انجام مأموریتهای ملی میداند و در هر حوزهای که نیاز به فرهنگسازی و مشارکت اجتماعی باشد، با تمام ظرفیت وارد عمل خواهد شد.
کاظمی با قدردانی از سازمان دانشآموزی برای طراحی و اجرای پویش «با انرژیها»، تصریح کرد: این پویش نمونهای موفق از مشارکت دانشآموزان در حل مسائل کشور است و میتواند الگویی برای سایر برنامههای فرهنگی و اجتماعی باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده آموزش و پرورش برای اجرای این پویش، گفت: سازمان نوسازی مدارس، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، اداره کل انجمن اولیا و مربیان و سایر بخشهای وزارت آموزش و پرورش میتوانند نقش مؤثری در توسعه این حرکت ایفا کنند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بیش از هفت میلیون مخاطب دارد، اظهار کرد: اگر به دنبال موفقیت در حوزه تربیت هستیم، باید از تمامی ظرفیتهای موجود بهره بگیریم. یکی از رویکردهای جدی ما توسعه شبکههای تشکلی دانشآموزی متناسب با ذائقه و نیاز نسل جدید است؛ چراکه فعالیتهای فرهنگی زمانی اثربخش خواهند بود که به کنشگری فعال و مسئولانه دانشآموزان منجر شوند.
کاظمی مردمیسازی را یکی از اصول اساسی نهضتهای فرهنگی دانست و افزود: تجربه نشان داده است که مردم در حرکتهای اجتماعی و فرهنگی حضوری فعال دارند. در پویش «به ساز مدرسه ؛ بساز مدرسه» با تکیه بر کمکهای خرد مردمی، دستاوردهای بزرگی حاصل شد. همچنین در پویش «فرشتههای میناب» و طرح شهید عجمیان شاهد مشارکت گسترده مردم و گروههای جهادی بودیم.
وی ادامه داد: در قالب طرح شهید عجمیان، بیش از ۷۶ هزار مدرسه با مشارکت چهار هزار گروه جهادی رنگآمیزی، بهسازی و شادابسازی شد. همچنین در جریان جنگ اخیر، ۱۲۰ مدرسه و شش هزار کلاس درس در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی، تجهیز و آماده بهرهبرداری شدند.
وزیر آموزش و پرورش از آغاز پویش «کارت نشاط» برای حمایت از دانشآموزان خبر داد و گفت: هدف این طرح، بهرهمندی آبرومندانه دانشآموزان نیازمند از حمایتهای مردمی است. این پویش در سه مرحله و برای یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز اجرا خواهد شد که در گام نخست، ۵۰۰ هزار دانشآموز تحت پوشش قرار میگیرند. تنها در نخستین روز اجرای طرح، بیش از ۴۰۰ میلیون تومان کمک مردمی جذب شد و آموزش و پرورش نیز پنج میلیارد تومان به این پویش اختصاص داد.
کاظمی با تأکید بر اینکه مسائل فرهنگی با اقدامات مقطعی حل نمیشوند، اظهار کرد : دستیابی به نتایج پایدار فرهنگی نیازمند یک فرآیند و برآیند مستمر است. ابتدا باید گفتمانسازی صورت گیرد، سپس موضوع به دغدغه ملی تبدیل شود، ساختارها و شبکههای لازم شکل بگیرد و در ادامه آموزش، توانمندسازی، سیاستگذاری، برنامهسازی و قانونگذاری متناسب با آن انجام شود.
وی افزود: نهادینه شدن رفتارهای فرهنگی نیازمند تکرار، استمرار و نظارت است. اگر قرار است تحول فرهنگی رخ دهد، باید مجموعهای از فعالیتها، ابزارها و ظرفیتها در کنار یکدیگر قرار گیرند و بهصورت منسجم عمل کنند.
وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد کرد تا هستهای کوچک اما اثرگذار از دستگاههای مرتبط برای پیشبرد اهداف پویش تشکیل شود و گفت: دو اقدام اساسی باید در دستور کار قرار گیرد؛ نخست، توسعه پویشهای دانشآموزی با محوریت دانشآموزان و خانوادهها و دوم، طراحی بستههای عملیاتی، فرهنگی و تبلیغاتی منسجم برای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی. دانشآموزان، خانوادهها و معلمان سه ضلع اصلی موفقیت این حرکت ملی هستند.
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