به گزارش خبرگزاری مهر، طی اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آزاد خراسان رضوی، امتحانات کلیه رشتههای غیرپزشکی در مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) بهصورت مجازی و از طریق سامانه دانا مطابق با زمانبندی درج شده در کارت ورود به جلسه دانشجو از روز شنبه مورخ ۶ تیرماه برگزار خواهد شد.
امتحانات کلیه رشتههای غیرپزشکی در مقاطع کارشناسیارشد و دکترای تخصصی بهصورت حضوری و از تاریخ ۲۰ تیرماه به بعد برگزار خواهد شد.
مطابق با اطلاعیههای قبلی، امتحانات همه رشتههای گروه علوم پزشکی بهصورت حضوری و مطابق با برنامه اعلامشده در سامانه آموزشیار، برگزار خواهد شد.
آن دسته از دانشجویان غیربومی گروههای آموزشی غیرپزشکی که امکان حضور در واحد دانشگاهی محل تحصیل برای آنان میسر نمیباشد، امکان برگزاری امتحانات در واحد دانشگاهی محل اقامت فراهم شده است، لذا دانشجویان واجد شرایط میتوانند درخواست خود را از طریق سامانهای که نشانی و لینک آن متعاقبا اعلام خواهد شد، ثبت نمایند.
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