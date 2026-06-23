سردار واهبی زاده: مقاومت رزمندگان «پد خندق» مانع سقوط خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله واهبی‌زاده ظهر سه‌شنبه در یادواره شهدای پد خندق با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: حماسه پد خندق یکی از ماندگارترین و در عین حال مظلوم‌ترین حماسه‌های دوران دفاع مقدس است که هنوز آن‌گونه که شایسته است برای نسل‌های امروز تبیین نشده است.

وی با انتقاد از کم‌توجهی به معرفی این حماسه بزرگ افزود: اگر پد خندق متعلق به استان‌های بزرگ کشور بود، امروز تندیس رزمندگان و شهدای آن در ورودی و خروجی شهرها نصب شده بود، اما این حماسه بزرگ هنوز برای بسیاری از مردم ناشناخته مانده است.

این رزمنده دوران دفاع مقدس با تشریح موقعیت راهبردی پد خندق گفت: پد خندق جاده‌ای به طول ۱۳ کیلومتر و عرض حدود هشت متر بود که در میان آب‌های هورالعظیم قرار داشت و تنها مسیر خشکی ارتباطی در آن منطقه به شمار می‌رفت. این منطقه پس از عملیات بدر در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت و تا سال ۱۳۶۷ حفظ شد.

واهبی‌زاده ادامه داد: در سال پایانی جنگ، رژیم بعث عراق با حمایت گسترده قدرت‌های شرق و غرب و با به‌کارگیری صدها هزار نیروی نظامی، عملیات گسترده‌ای را برای بازپس‌گیری مناطق در اختیار ایران آغاز کرد و پس از بازپس‌گیری فاو، مهران و شلمچه، تمام توان خود را برای تصرف جزایر مجنون و محور خندق به کار گرفت.

وی با اشاره به آغاز حمله سنگین دشمن در بامداد سوم تیرماه ۱۳۶۷ بیان کرد: حجم آتش دشمن به اندازه‌ای سنگین بود که تمام خطوط دفاعی، عقبه‌ها، سنگرها و مواضع رزمندگان زیر آتش مستقیم قرار گرفت و وجب به وجب زمین هدف گلوله و خمپاره بود.

این یادگار دفاع مقدس افزود: در حالی که بسیاری از محورها دچار عقب‌نشینی شدند، تنها یگانی که در محور خندق ایستادگی کرد و اجازه پیشروی به دشمن نداد، نیروهای تیپ ۴۸ فتح و رزمندگان گردان حضرت رسول (ص) بودند.

وی تصریح کرد: دشمن امید داشت با شکستن خط دفاعی خندق و الحاق نیروهای خود در سایر محورها، راه را برای سقوط خوزستان هموار کند، اما مقاومت جانانه رزمندگان استان کهگیلویه و بویراحمد این نقشه را ناکام گذاشت.

واهبی‌زاده با تشبیه شرایط پد خندق به واقعه عاشورا گفت: آنچه در ظهر عاشورا بر امام حسین (ع) و یارانش گذشت، در پد خندق نیز بر رزمندگان اسلام تکرار شد. تشنگی، کمبود مهمات، قطع ارتباطات، ماندن مجروحان و شهدا در زیر آتش سنگین دشمن و گرمای طاقت‌فرسای منطقه، شرایطی را رقم زده بود که هر لحظه آن یادآور صحنه‌های کربلا بود.

وی با بیان خاطراتی از آن روزها افزود: بسیاری از رزمندگان در حالی به شهادت رسیدند که امکان امدادرسانی به آنها وجود نداشت و همرزمانشان تنها نظاره‌گر جان دادن آنان بودند.

این رزمنده دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهداف شهدای جنگ تحمیلی اظهار کرد: شهدا برای حفظ اسلام، انقلاب، قرآن، استقلال و امنیت کشور جان خود را فدا کردند و انتظار داشتند ارزش‌هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر، عدالت‌خواهی و مقابله با فساد در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی با انتقاد از برخی بی‌توجهی‌ها نسبت به خانواده‌های ایثارگران و رزمندگان خاطرنشان کرد: نباید تنها در سخن از شهدا یاد کنیم، بلکه باید در عمل نیز راه و آرمان‌های آنان را پاس بداریم و مشکلات جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا را مورد توجه قرار دهیم.

واهبی‌زاده در پایان با تجلیل از شهدای پد خندق گفت: مقاومت عاشورایی رزمندگان در این منطقه یکی از افتخارات بزرگ دفاع مقدس است و باید برای نسل‌های آینده به درستی روایت و تبیین شود.