هشت سال دفاع مقدس تکرار عاشورای حسینی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید شکرالله واهبی زاده سه شنبه شب در هشتمین شب خاطره دفاع مقدس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد، افزود: اگر خاطرات و نوشته های رزمندگان و آزادگان دفاع مقدس را بخوانید و بشنوید، می بینید که چقدر دفاع مقدس ما به کربلا و عاشورا نزدیک بوده است.

واهبی زاده بیان کرد: تمام شبهای عملیاتهای دفاع مقدس همچون شب عاشورا و تمام روزهای عملیات شبیه روز عاشورا بود.

وی اظهار داشت: امدادهای غیبی زیادی را در طول دوران دفاع مقدس در جبهه های جنگ با چشم خود دیدیم که رزمندگان را در جنگ با دشمن بعثی یاری می دادند.

این فرمانده دفاع مقدس وحدت کلمه و اطاعت از ولی فقیه را رمز پیروزی رزمندگان در دوران دفاع مقدس عنوان کرد.

روایت خاطرات وظیفه رزمنده پس از جنگ است

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: بیان خاطرات جنگ و پشت جنگ یکی از وظایف ایثارگران و رزمندگان پس از جنگ است.

رضا پارسیان نژاد با اشاره به وجود دو روایت در جنگها، افزود: یکی روایت واقعه است که خود جنگ و حوادث آن مورد بررسی قرار می گیرد و دیگری روایت انسانی جنگ است که رابطه رزمنده با خانواده اش را در پشت جنگ بازگو می کند.

وی بیان داشت: رزمندگان این استان در دوران دفاع مقدس نقش موثری داشتند و این استان به نسبت جمعیت بیشترین حضور را در جبهه های جنگ داشت.

پارسیان نژاد افزود: براین اساس باید در زمینه ثبت خاطرات شفاهی دوران دفاع مقدس تلاش بیشتری صورت گیرد و این حماسه ها به مردم کشور و نسل های بعدی منتقل شود.

وی حماسه پد خندق را یک حماسه ملی عنوان کرد و اظهار داشت: در تبیین این حماسه که توسط رزمندگان این استان در دوران دفاع مقدس خلق شد، کار زیادی صورت نگرفته است.

این مسئول عنوان کرد: برگزاری شبهای خاطره در ثبت و ضبط گنجینه های دفاع مقدس بسیار موثر است.

در پایان این مراسم برخی از رزمندگان دوران دفاع مقدس به بیان خاطرات خود از آن دوران پرداختند.