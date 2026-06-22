آغاز فعالیت مروجان مصرف بهینه آب در شمال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز به کار مروجان مصرف بهینه آب در آستانه تابستان ۱۴۰۵ با حضور معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو، فرماندار شمیرانات و جمعی از مسئولان آبفای استان تهران در صاحبقرانیه برگزار شد.
حسین اکبریان، مدیرعامل آبفای منطقه یک تهران، در این مراسم با اشاره به تداوم خشکسالی در کشور، آب را سرمایهای راهبردی و مایه حیات دانست و گفت: در شرایط ششمین سال خشکسالی، تأمین و توزیع پایدار آب و همچنین مدیریت مصرف آن از مهمترین مسئولیتهای صنعت آب است.
وی افزود: بهرهگیری از ظرفیت مروجان مصرف بهینه و توسعه آموزشهای مرتبط با صرفهجویی، از برنامههای اصلی آبفای منطقه یک برای ارتقای آگاهی عمومی و نهادینهسازی فرهنگ مصرف صحیح آب به شمار میرود.
یزدان رضایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو نیز با اشاره به روند کاهشی مصرف آب و برق در کشور، اظهار داشت: همراهی مردم موجب شده روند مصرف در بخش آب و برق کنترل شود و در شمال تهران نیز از ابتدای سال جاری تاکنون مصرف آب ۱۲ درصد کاهش یافته است.
وی از در نظر گرفتن مشوقهای مصرفی برای مشترکان خوشمصرف خبر داد و افزود: مشترکانی که مصرف آب خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش دهند، از تخفیف ۲۰ درصدی در آببها بهرهمند خواهند شد.
حسین توکلی، فرماندار شمیرانات نیز با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آبی در شرایط تغییرات اقلیمی، گفت: تداوم اقدامات میدانی و فرهنگسازی عمومی میتواند نقش مؤثری در تثبیت الگوی مصرف بهینه آب داشته باشد.
در این مراسم همچنین بر نقش مروجان مصرف بهینه آب در افزایش آگاهی شهروندان و ترویج فرهنگ صرفهجویی در شمال تهران تأکید شد.
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