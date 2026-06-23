به گزارش خبرنگار مهر مراسم سوگواری حضرت ابوالفضل العباس(ع) و آیین تکریم خانواده‌های معزز شهدای روستای زنجانبر با حضور مصطفی معینی آرانی، نماینده مردم شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همزمان با ایام سوگواری، با حضور اهالی شهیدپرور روستای زنجانبر و خانواده‌های معظم شهدا برگزار خواهد شد.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، این مراسم روز سه‌شنبه، دوم تیرماه بعد از نماز مغرب و عشا در «حسینیه هاشم» این روستا آغاز می‌شود و در بخشی از این برنامه، مصطفی معینی آرانی با هدف پاسداشت مقام شامخ ایثارگران، از خانواده‌های معزز شهدای این روستا به‌صورت ویژه تجلیل خواهد کرد.