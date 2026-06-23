اتفاقات ویژه در اردوی تیم ملی فوتبال ایران/ بیرانوند تکلیف را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیخوانا که شاید در روزهای ابتدایی حضور ایران کم روح و ناشناخته بود، حالا به مرکز امید و انگیزه ملیپوشان ایران تبدیل شده و بازیکنان و هواداران ایرانی شرایط متفاوتی را تجربه می کنند.
تساوی ارزشمند برابر بلژیک نه تنها یک امتیاز مهم به حساب میآید، بلکه روح تازهای در کالبد اردوی ایران دمیده که در راهروهای هتل، سالن غذاخوری، اتاقهای بازیکنان و حتی در تمرینات ریکاوری به وضوح دیده میشود.
بازیکنان تیم ملی پس از بازگشت از دیدار با بلژیک و انجام تمرینات ریکاوری، حال و هوایی متفاوت نسبت به روزهای ابتدایی جام جهانی دارند. اعتماد به نفس به شکل محسوسی در میان اعضای تیم افزایش یافته و حالا همه از مرحله گروهی فراتر را در ذهن خود ترسیم میکنند.
در ساعات مختلف روز، راهروهای هتل محل اقامت تیم ملی به محلی برای گفتگوهای فوتبالی و انگیزشی تبدیل شده است. بازیکنان باتجربهتر نقش پررنگی در حفظ این فضای مثبت ایفا میکنند و سعی دارند جوانترهای تیم را برای ادامه مسیر آماده نگه دارند.
در این میان علیرضا بیرانوند بیش از سایرین به چشم میآید. دروازهبانی که بار دیگر در یکی از مهمترین مسابقات تیم ملی نقش ناجی را ایفا کرد و تجربه سالهای طولانی حضور در میادین بزرگ را به نمایش گذاشت. بیرانوند این روزها شباهت زیادی به نسخه جام جهانی ۲۰۱۸ خود دارد. همان گلری که با مهار پنالتی کریستیانو رونالدو نامش را در تاریخ فوتبال ایران ثبت کرد اما تفاوت امروز بیرانوند با آن دوره در تجربه و آرامش اوست.
او حالا به دور از هیجانهای گذشته، با پختگی بیشتری در کنار همتیمیهایش قرار گرفته و به یکی از رهبران اصلی اردوی ایران تبدیل شده است. بسیاری از بازیکنان جوان در روزهای اخیر از صحبتها و توصیههای او استفاده کردهاند.
بیرانوند در اردوی تیم ملی ایران در تهران قبل از اعزام به جام جهانی ۲۰۲۶ به خبرنگار مهر گفت: « ذهن نوستراداموس من میگه ۵ بازی در جام انجام می دهیم و بر می گردیم تهران». جملهای که ظاهراً فقط یک اظهار نظر رسانهای نبوده و او بارها آن را در جمع بازیکنان تیم نیز تکرار کرده است.
این باور حالا در بین سایر اعضای تیم نیز شکل گرفته است. بسیاری از بازیکنان معتقدند نمایش برابر بلژیک ثابت کرد که ایران توانایی رقابت با قدرتهای فوتبال جهان را دارد و میتواند به موفقیتی تاریخی در جام جهانی دست پیدا کند.
در کنار بیرانوند، مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش نیز نقش مهمی در فضای رختکن ایفا میکنند. بازیکنان باتجربه تیم ملی در روزهای اخیر زمان زیادی را در کنار بازیکنان جوان سپری کرده و تلاش میکند استرس و فشار مسابقات را از آنها دور کند.
طارمی همراه با علیرضا جهانبخش، با شوخیها و گفتگوهای صمیمانه سعی میکنند فضای اردو را شاد نگه دارند. آنها بارها خطاب به بازیکنان جوان گفتهاند: «به خانوادههایتان زنگ بزنید و بگویید دیرتر به تهران برمیگردیم؛ حالا حالاها کار داریم.»
همین شوخیها و جملات ساده، نشاندهنده باور و اعتماد به نفسی است که در اردوی تیم ملی شکل گرفته است؛ اعتمادی که شاید مهمترین سرمایه ایران پیش از دیدار حساس برابر مصر باشد.
کادر فنی نیز از شرایط روحی تیم رضایت دارد. تمرینات با نظم و جدیت دنبال میشود و بازیکنان با انگیزهای بالا در برنامههای تاکتیکی حضور پیدا میکنند. آنچه در روزهای اخیر بیش از هر چیز جلب توجه میکند، اتحاد و همدلی میان بازیکنان است؛ موضوعی که میتواند در ادامه مسیر جام جهانی نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
تیم ملی ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری به تواناییهای خود ایمان دارد؛ ایمانی که اگر در زمین مسابقه نیز تداوم پیدا کند، میتواند یکی از متفاوتترین دورههای حضور ایران در جام جهانی را با پیروزی احمتالی در دیدار صبح شنبه ششم تیرماه مقابل مصر ایفا کند.
نظر شما