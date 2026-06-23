همدستی متا با اسرائیل در سانسور محتوای جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترسپت، سوابق این شرکت حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی از متا خواسته بود پست های فیس بوکی و اینستاگرامی در حمایت از ایران و مخالفت با این رژیم و حتی تصاویر اصابت موشک‌های ایرانی را حذف کند.

این رژیم محتوای مختلفی در ارتباط با جنگ را برچسب زده بود از جمله پست هایی مربوط به عزاداری کشته شدن آیت الله علی خامنه ای پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در نخستین روز درگیری، محتوای حمایت از حملات انتقام جویانه ایران و همچنین حساب های کاربری ایرانی که تحلیل های نظامی را به اشتراک می گذاشتند.

متا در برخی موارد از درخواست های سانسور پیروی کرده بود هر چه هنوز معلوم نیست مبنای این امر چه بوده است. اما این شرکت فناوری اعلام کرده فقط محتوایی را حذف می کند که برخلاف قانون هستند یا آزادی بیان را نقض می کنند.

وقتی از این شرکت سوال شد از زمان آغاز جنگ تاکنون چه تعداد درخواست حذف محتوای مرتبط با ایران را پذیرفته و اجرا کرده است، پاسخی ارائه نداد. همچنین وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی که درخواست‌های حذف محتوا را برای پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌کندبه درخواست اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.

فشار و رایزنی رژیم صهیونیستی با شبکه‌های اجتماعی پدیده جدیدی نیست. این رژیم سال‌ها از رابطه نزدیکش با متا بهره برده تا این شرکت را به اعمال گزینشی و هدفمند قوانین نظارت بر محتوا وادار کند.