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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

نگهبان: ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در یزد کشف شد

نگهبان: ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در یزد کشف شد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان دو محموله و ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق را در کمربندی یزد کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کار اطلاعاتی از تردد تریلی‌های حامل سوخت فاقد مجوز در کمربندی یزد مطلع شدند.

وی ادامه داد: تیم گشت پلیس امنیت اقتصادی ضمن هماهنگی قضایی، دو دستگاه تریلی نفتکش را متوقف و در بازرسی‌های انجام شده بیش از ۶۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: در این خصوص دو متهم که قصد انتقال محموله سوختی قاچاق از شهرهای مرکزی به جنوب شرق کشور را داشتند دستگیر و به مقامات قانونی معرفی شدند.

کد مطلب 6874062

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