به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با قدردانی از ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های حوزه سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: آنچه در این گزارش ارائه شد نشان می‌دهد نیازهای استان به‌خوبی شناسایی شده و برنامه‌های مناسبی نیز برای ارتقای عملکرد اقتصادی استان تدوین شده است.

وی افزود: پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی که از سوی مجموعه اقتصادی استان پیگیری شده، در صورت تکمیل فرآیندهای کارشناسی و رسیدن به سازوکار مناسب، می‌تواند خراسان جنوبی را از وضعیت تک‌محصولی و برخی بن‌بست‌های توسعه‌ای خارج کرده و مسیر جدیدی برای رشد اقتصادی استان ایجاد کند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه این طرح‌ها می‌تواند به ارتقای معیشت مردم کمک کند، گفت: سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام‌شده در مدت اخیر، به‌ویژه پروژه‌هایی که به بهره‌برداری رسیده‌اند، نشان‌دهنده ایجاد حرکت، انگیزه و تحول در فضای اقتصادی استان است و جای تقدیر دارد.

عبداللهی ادامه داد: استان خراسان جنوبی در کنار ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی، از موقعیت ممتاز مرزی برخوردار است و لازم است این ظرفیت به‌صورت ساختارمند و هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته وی، ایجاد ساختارهای گمرکی، اقتصادی و اجرایی متناسب در داخل استان یک ضرورت جدی است و نباید وابستگی به ساختارهای بیرونی مانع بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها شود.

وی با اشاره به لزوم تغییر رویکرد توسعه‌ای در استان اظهار کرد: باید از نگاه محدود به برخی محصولات و مزیت‌های سنتی عبور کنیم و به سمت اقتصادی حرکت کنیم که مردم بتوانند در بستر آن معیشت پایدار و قابل اتکا داشته باشند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین با انتقاد از برخی چالش‌های نظام بانکی افزود: تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، حمایت از طرح‌های مسکن و تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی از ضرورت‌های جدی استان است و انتظار می‌رود شبکه بانکی، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، در قبال منابعی که از استان جذب می‌کنند، پاسخگوتر و همراه‌تر عمل کنند.

عبداللهی تصریح کرد: لازم است این منابع در مسیر توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و حمایت از تولید در خود استان به‌کار گرفته شود و این موضوع باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی گفت: هم‌افزایی میان مجموعه‌های اقتصادی، قضایی و اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش موانع تولید در استان باشد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه اقتصادی و دارایی استان خاطرنشان کرد: با ادامه این روند و تقویت تعامل بین دستگاه‌ها، می‌توان امیدوار بود شاهد رشد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم در خراسان جنوبی باشیم.