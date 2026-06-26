  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۱

آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد

آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد

رئیس مرکز هیئت امنا و ممیزه وزارت علوم از ارسال آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

علی خاکی‌صدیق، رئیس مرکز هیئت امنا و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

وی اظهار کرد: آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است و امیدواریم به زودی به تصویب برسد.

خاکی‌صدیق با اشاره به اهداف تدوین این آیین‌نامه افزود: این آیین‌نامه به عنوان سندی راهبردی، نحوه مدیریت و اداره دانشگاه‌ها را ساماندهی می‌کند و در نسخه جدید آن تغییراتی با هدف افزایش اختیارات دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز هیئت امنا و ممیزه وزارت علوم ادامه داد: بر اساس رویکرد جدید، دانشگاه‌ها متناسب با موقعیت مکانی، مأموریت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای خود، اختیار بیشتری برای برنامه‌ریزی و مدیریت امور خواهند داشت تا بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه علمی و فناوری ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این آیین‌نامه تلاش شده از الگوی یکسان برای همه دانشگاه‌ها فاصله گرفته شود و شرایط متنوع دانشگاه‌ها در نقاط مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6869090
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها