حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار نان اظهار کرد: در حوزه نان، موضوع بسیار حساس است و نظارت و سیاستگذاری ویژهای بر آن وجود دارد. در حال حاضر یارانه قابل توجهی از سوی دولت در این بخش پرداخت میشود، اما با این وجود هم نانوایان و هم مردم از وضعیت موجود رضایت کامل ندارند که این مسئله ناشی از برخی مشکلات در زنجیره سیاستگذاری است.
وی افزود: پیشنهاد ما این بوده که یارانه نان به جای پرداخت در ابتدای زنجیره، به انتهای زنجیره منتقل شود و بهصورت کمک معیشتی به مردم پرداخت شود تا قیمت واقعی نان شکل بگیرد و شفافیت در بازار ایجاد شود.
رستگار ادامه داد: در حال حاضر دولت یارانه سنگینی در این حوزه پرداخت میکند، اما همچنان چالشهایی در رضایتبخشی برای تولیدکننده و مصرفکننده وجود دارد.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تازهخواری نان در ایران مرسوم است که شرایط را متفاوت میکند، افزود: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات این حوزه، حجم بالای ضایعات و هدررفت منابع ناشی از ساختار فعلی پرداخت یارانه نان است. در شرایط کنونی، قیمت نان خشک در برخی موارد از نان تازه بیشتر است و همین مسئله زمینهساز بروز انحراف در مصرف شده است. از سوی دیگر، پدیده قاچاق آرد نیز وجود دارد؛ بهگونهای که بخشی از نانی که باید در سبد غذایی مردم قرار گیرد، پس از خشک شدن با قیمت بالاتر بهعنوان خوراک دام به فروش میرسد که این موضوع به معنای هدررفت منابع و انحراف یارانه نان از هدف اصلی خود است.
وی افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که قیمت نان بهصورت یکسان و واقعیسازیشده تعیین شود تا چندنرخی بودن در بازار حذف شود. در حال حاضر شاهد اختلاف قیمت میان مناطق مختلف و حتی جابهجایی نان بین برخی شهرها هستیم که این موضوع نیازمند اصلاح جدی است.
وی ادامه داد: اگر ساختار چندنرخی حذف شود، هم امکان نظارت افزایش پیدا میکند و هم از اسراف و تخلف در این حوزه جلوگیری خواهد شد.
رستگار درباره وضعیت نانواییها گفت: در سالهای اخیر تغییراتی در تعداد نانواییهای آزادپز و یارانهای ایجاد شده و گزارشهایی نیز از افزایش نانواییهای آزادپز وجود دارد که باید در چارچوب سیاستگذاری کلان بررسی شود.
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