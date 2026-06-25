ظرفیت ۶۸هزار نفری کاردانی به کارشناسی؛ کامپیوتر و حسابداری درصدر پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام و شرکت در برنامه پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از یکشنبه ۲۴ خرداد آغاز شده است و پس از یکبار تمدید این فرصت تا جمعه ۵ تیرماه ادامه دارد.
بر اساس ظرفیتهای پذیرش اعلامشده در دفترچه راهنما، ظرفیت نهایی ۶۸,۹۱۰ نفر است. ظرفیت پذیرش بر اساس نوع دوره نشان می دهد ظرفیت دوره روزانه ۱۲,۹۰۴ نفر شامل ۱۸.۷ درصد، ظرفیت دوره نوبت دوم ۲,۹۸۸ نفر شامل ۴.۳ درصد، ظرفیت دوره شهریهپرداز ۲,۲۷۷ نفر شامل ۳.۳ درصد، ظرفیت دوره غیرانتفاعی ۵۰,۲۴۵ نفر شامل ۷۳.۰ درصد، ظرفیت دوره مجازی ۴۹۶ نفر شامل ۰.۷ درصد است.
بیش از ۷۳ درصد از کل ظرفیت پذیرش (حدود ۵۰ هزار نفر) مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی است. این نشان میدهد که بخش اعظم ظرفیت در این مقطع، شهریهپرداز است. در مقابل تنها ۰.۷ درصد از کل ظرفیت (۴۹۶ نفر) به دورههای مجازی اختصاص دارد.
بیشترین ظرفیت متعلق به رشته حسابداری با ۱۲,۷۶۵ نفر و پس از آن مهندسی حرفهای کامپیوتر نرمافزار با ۱۳,۶۶۱ نفر و مهندسی حرفهای معماری با ۸,۰۲۷ نفر است. کمترین ظرفیت مربوط به رشتههایی مانند ساخت پروتزهای دندانی (۱۰ نفر)، مدارک پزشکی (۱۵ نفر) و مهندسی منابع طبیعی (جنگلداری) (۲۰ نفر) است.
در گروه علوم پزشکی بیشترین ظرفیت به رشته فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی با ۶۵۱ نفر و کمترین ظرفیت به رشته ساخت پروتزهای دندانی ۱۰ نفر اختصاص دارد. ظرفیت سایر رشته ها به ترتیب بهداشت عمومی ۵۵۰ نفر، مامایی ۲۸۰ نفر، مهندسی بهداشت محیط ۱۳۵ نفر، مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار ۱۲۵ نفر، تکنولوژی پرتوشناسی ۱۰۵ نفر، تکنولوژی اتاق عمل ۱۰۴ نفر، علوم آزمایشگاهی ۹۴ نفر، هوشبری ۶۷ نفر، مدارک پزشکی ۱۵ نفر است.
در گروه فنی و مهندسی بیشترین ظرفیت مربوط به رشته مهندسی حرفهای کامپیوتر نرمافزار با ۱۳,۶۶۱ نفر و کمترین ظرفیت به رشته مهندسی حرفهای حملونقل با ۸۰ نفر اختصاص دارد.
ظرفیت سایر رشته ها به ترتیب مهندسی حرفهای معماری ۸,۰۲۷ نفر، مهندسی حرفهای الکترونیک کاربردی ۷,۴۷۰ نفر، مهندسی حرفهای مکانیک خودرو ۶,۷۵۰ نفر، مهندسی حرفهای برق قدرت ۶,۳۱۷ نفر، مهندسی حرفهای عمران ۶,۰۷۱ نفر، مهندسی حرفهای تأسیسات مکانیکی ۴,۲۴۹ نفر، مهندسی حرفهای ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳,۴۰۲ نفر، مهندسی حرفهای ساخت و تولید ۲,۵۳۳ نفر، مهندسی حرفهای کنترل ۱,۸۲۹ نفر،
مهندسی حرفهای صنایع شیمیایی ۱,۷۴۷ نفر، مهندسی تکنولوژی نقشهبرداری ۱,۴۵۸ نفر، مهندسی حرفهای مکاترونیک ۱,۰۷۱ نفر، مهندسی حرفهای ایمنی صنعتی ۱,۰۶۶ نفر، مهندسی حرفهای فناوری اطلاعات ۹۳۵ نفر،
مهندسی تکنولوژی مخابرات – انتقال ۷۲۰ نفر، مهندسی حرفهای جوش ۶۵۹ نفر، مهندسی حرفهای مکانیک بیوسیستم ۵۷۳ نفر، مهندسی حرفهای مواد ریختهگری ۵۶۰ نفر، سخت افزار کامپیوتر ۴۴۰ نفر، مهندسی حرفهای شبکههای کامپیوتری ۳۲۵ نفر، مهندسی تکنولوژی مخابرات سوئیچ ۳۲۰ نفر، مهندسی حرفهای شهرسازی ۳۲۰ نفر، مهندسی حرفهای سرامیک ۱۶۰ نفر، مهندسی حرفهای استخراج معدن ۱۶۰ نفر، مهندسی حرفهای مکانیک موتورهای دریایی ۱۶۰ نفر و ناوبری ۱۶۰ نفر است.
در گروه علوم کشاورزی، دامپزشکی و منابع طبیعی بیشترین ظرفیت به رشته مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی با ۱,۳۲۰ نفر و کمترین ظرفیت به رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری به ۲۰ نفر اختصاص دارد.
ظرفیت سایر رشته ها شامل تولید و بهرهبرداری از گیاهان دارویی و معطر ۱,۰۶۴ نفر، مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی ۸۵۶ نفر، مهندسی حرفهای تولیدات باغی ۶۰۰ نفر، مهندسی حرفهای تولیدات زراعی ۵۴۵ نفر، مهندسی حرفهای علوم دام و طیور ۴۷۰ نفر، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ۴۷۰ نفر، مهندسی حرفهای علوم و صنایع غذایی ۴۴۵ نفر، مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست ۴۰۰ نفر، پرورش طیور ۲۰۰ نفر،
مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلات ۱۶۰ نفر، مهندسی منابع طبیعی گرایش چوبشناسی و صنایع چوب ۱۲۰ نفر، تکثیر و پرورش آبزیان ۱۱۰ نفر، مهندسی آبیاری ۱۱۰ نفر، مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری ۱۰۵ نفر، آلودگی محیط زیست ۸۰ نفر، مهندسی حرفهای تولید گل و گیاهان زینتی ۸۰ نفر، صید و بهرهبرداری آبزیان ۸۰ نفر، فرآوری محصولات شیلاتی ۸۰ نفر است.
در گروه علوم پایه تنها یک رشته آمار با ظرفیت ۲۴۰ نفر وجود دارد.
در گروه علوم انسانی بیشترین ظرفیت مربوط به رشته حسابداری با ۱۲,۷۶۵ نفر و کمترین ظرفیت مربوط به رشته باستانشناسی با ظرفیت ۱۶۰ نفر است. ظرفیت سایر رشته های گروه علوم انسانی به ترتیب به رشته های مدیریت بازرگانی ۵,۲۲۰ نفر، علوم ورزشی ۴,۵۵۳ نفر، آموزش و پرورش ابتدایی ۲,۹۰۵ نفر، مدیریت صنعتی ۲,۷۶۰ نفر، مترجمی زبان انگلیسی ۲,۴۰۰ نفر، مدیریت دولتی ۲,۱۶۰ نفر، مدیریت جهانگردی ۱,۹۶۰ نفر، مدیریت بیمه ۱,۶۴۰ نفر، حقوق گرایش حقوق ثبتی ۱,۵۲۰ نفر، آموزش زبان انگلیسی ۱,۴۴۰ نفر، مربیگری ورزش ۱,۳۱۰ نفر، علوم انتظامی ۸۰۰ نفر و تربیت معلم قرآن کریم ۴۲۰ نفر اختصاص دارد.
در گروه هنر بیشترین ظرفیت مربوط به رشته گرافیک ۴,۶۵۲ است. کمترین ظرفیت مربوط به رشته های صنایع دستی با ۳۰ نفر و انیمیشن دیجیتال با ۳۰ نفر است. ظرفیت سایر رشته ها به ترتیب به طراحی و دوخت با ۴,۶۰۹ نفر، نقاشی با ۱,۳۰۴ نفر و مرمت و احیاء بناهای تاریخی با ۴۰ نفر اختصاص دارد.
پذیرش رشته های گروه علوم پزشکی شامل مامایی، تکنولوژی اتاق عمل، فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی، بهداشت عمومی و تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون است.
پذیرش رشته های علوم آزمایشگاهی، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مدارک پزشکی، مهندسی بهداشت محیط، هوشبری و ساخت پروتزهای دندانی، مواد، ایمنی صنعتی، معدن، برق، مکانیک، صنایع چوب و مبلمان، عمران و معماری، صنایع شیمیایی، ناوبری، کامپیوتر، شیلات، مهندسی آبیاری و منابع طبیعی، علوم و صنایع غذایی، علوم دام و طیور، زراعت و باغبانی، آمار، حسابداری، زبان انگلیسی، علوم انتظامی، آموزش و پرورش ابتدایی، مدیریت، باستان شناسی، حقوق، علوم ورزشی، تربیت معلم قرآن کریم، مرمت و احیاء بناهای تاریخی، طراحی و دوخت پوشاک، هنرهای تجسمی، صنایع دستی بدون آزمون است.
علاقهمندان به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته باید ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبتنام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه، در صورتی که دارای شرایط مذکور هستند، میتوانند منحصراً در یک مجموعه ثبتنامی (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته) متقاضی شوند. لازم به توضیح است پذیرش در برخی از رشته های امتحانی مذکور بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی(معدل کل مقطع کاردانی) صورت خواهد پذیرفت.
بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ (برای آندسته از مجموعههای ثبتنامی که پذیرش آنها با آزمون است) در روز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از سهشنبه ۱۷ شهریور تا پنجشنبه ۱۹ شهریور با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.
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