پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه «آخرین انتخاب»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم کوتاه داستانی «آخرین انتخاب» به نویسندگی و کارگردانی نوید بهنیایی و تهیه‌کنندگی جواد راست‌رو در تهران و حومه به پایان رسید. «آخرین انتخاب» یک فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای در فضای روایی و اکسپرسیونیستی است که با روایتی نمادین، مخاطب را با مفهوم انتخاب، تردید و مواجهه انسان با لحظات سرنوشت‌ساز زندگی روبه‌رو می‌کند.

این اثر با حضور جمعی از هنرمندان جوان سینما و تئاتر تولید شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از فضاسازی بصری و روایت مینیمال، تجربه‌ای متفاوت را رقم بزند.

بازیگران این فیلم عبارتند از امید اله کوهی، عباس احمدی، تقی مقدسی، نسرین ایمانی، فاطمه امامی، ناهید نعیمی، حامد تاراجیان، میترا اصفهانی، باران محمدی، رامین نجفلو، احمد شعبانی، کیانا علیدادی، ماهان قاسمی و نوید شیخ‌محمدی.

دیگر عوامل «آخرین انتخاب» عبارتند از نویسنده و کارگردان: نوید بهنیایی، تهیه‌کننده: جواد راست‌رو، جانشین تهیه‌کننده: ابوالفضل احمدی زرین، مدیر تولید: میلاد اهوارکی، مشاور کارگردان و طراح صحنه: نوید شیخ محمدی، برنامه‌ریز: امید اله کوهی، گروه کارگردانی: مهتاب علیزاده و عباس احمدی، مدیر فیلمبرداری: میلاد کریمی، صدابردار: مهدی داوری‌نژاد، مدیر صحنه: محمدهادی حاج محمدی، مدیر تدارکات: احمد گودینی، طراح گریم: ندا سادات پاک‌نژاد،دستیار گریم: کیارش رضایی، عکاس: کیمیا حسینی و طراح پوستر: نوید بهنیایی.

فیلم کوتاه «آخرین انتخاب» پس از پایان مراحل فنی، برای حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی آماده نمایش خواهد شد.