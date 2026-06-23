گفتگوهای تلفنی عون و سلام با ماکرون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر نخست وزیری لبنان اعلام کرد که نواف سلام نخست وزیر لبنان و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در تماسی تلفنی درباره مذاکرات سوئیس و پیامدهای آن بر منطقه و لبنان گفتگو کردند.

سلام و ماکرون درباره فراهم شدن شرایط برای برگزاری دو کنفرانس برای حمایت از ارتش و بازسازی لبنان گفتگو کردند.

محورهای رایزنی عون و ماکرون

جوزف عون رئیس ‌جمهور لبنان، در گفت‌وگویی تلفنی با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه در سایه نتایج مذاکرات ایران و امریکا که در سوئیس برگزار شد، گفتگو کرد.

دو طرف همچنین وضعیت جنوب لبنان پس از اعلام آتش ‌بس و گام‌های بعدی را بررسی کردند.

عون و ماکرون در ادامه درباره نتایج نشست گروه ۷ که هفته گذشته در فرانسه برگزار شد، تبادل نظر کردند و رئیس ‌جمهور لبنان از مواضع اتخاذ شده در حمایت از لبنان در این نشست قدردانی کرد.

رؤسای جمهور لبنان و فرانسه همچنین درباره مرحله پس از پایان مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفیل) گفتگو کردند.

در این زمینه، برخی کشورهای اروپایی که مورد حمایت لبنان نیز هستند، تمایل خود را برای حفظ حضور نیروهایشان در منطقه عملیات بین‌المللی اعلام کرده‌اند.

ماکرون تأکید کرد که با شماری از کشورها برای مشخص شدن موضع آن‌ها درباره این موضوع رایزنی خواهد کرد، به‌ویژه آنکه مهلت خروج نیروهای یونیفیل از لبنان از ابتدای سال ۲۰۲۷ آغاز می‌شود و لازم است چارچوب مناسبی برای هرگونه مشارکت بین‌المللی جایگزین فراهم شود.

دو طرف همچنین به روابط لبنان و سوریه و هماهنگی‌های موجود میان دو کشور پرداختند.

عون و ماکرون در پایان بر ادامه تماس‌ها و رایزنی‌های دوجانبه برای پیگیری تحولات و تلاش‌ها در راستای تثبیت آتش‌بس و گسترش حاکمیت دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور توافق کردند.

آغاز مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی

همزمان خبرنگار الجزیره گزارش داد: دور پنجم مذاکرات بین لبنان و اسرائیل در وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن آغاز شده است.

وزیر خارجه لبنان: ما باید در ترتیبات منطقه باشیم

یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان گفت: مسیر مذاکره تنها راه تضمین ثبات و گسترش حاکمیت دولت بر تمام خاک آن است.

وی افزود که کشورش باید شریکی تاثیرگذار در هر گونه ترتیبات منطقه‌ای برای بررسی آینده خاورمیانه باشد نه این که درباره لبنان در مذاکراتی تصمیم گیری شود که لبنان در آن مشارکت ندارد.

رجی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به تشریح مشارکت خود در یکصد و شصت و پنجمین نشست شورای اتحادیه عرب پرداخت که در سطح وزیران امور خارجه در امان پایتخت اردن برگزار شد.

وی گفت: در این نشست از احمد ابوالغیط دبیرکل سابق اتحادیه عرب به علت حمایت از لبنان و دفاع از منافع آن در طول دوره ماموریتش در اتحادیه عرب قدردانی کرده است.

رجی افزود: در نشست مشورتی پشت درهای بسته که پیش از جلسه افتتاحیه در امان برگزار شد، از کشورهای عربی خواسته است از لبنان حمایت کنند تا بتواند مسیر مذاکرات درباره لبنان را از مسیر مذاکرات امریکا و ایران مستقل نگه دارد.

رجی گفت که لبنان باید در ترسیم آینده منطقه مشارکت داشته باشد نه این که صرفا دریافت کننده تصمیماتی باشد که درباره لبنان و بدون مشارکت این کشور اتخاذ می‌شود.