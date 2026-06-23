سیدامیر احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیدا شدن «مبینا محمدعلی‌پورثانی» دختر ۱۹ ساله ساکن نسیم‌شهر خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در ادامه اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی این دختر جوان و تشکیل پرونده قضایی، دستورات لازم برای پیگیری فوری موضوع به پلیس آگاهی و سایر مراجع ذی‌ربط صادر شد.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های انجام‌شده، این دختر پیدا شده و در حال حاضر در سلامت کامل به سر می‌برد.

دادستان بهارستان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در پیگیری این پرونده، از شهروندان خواست از انتشار شایعات و گمانه‌زنی‌های غیرمستند در فضای مجازی خودداری کرده و اخبار را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.