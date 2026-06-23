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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

مبینا محمدعلی‌پورثانی پس از ۱۰ روز پیدا شد

مبینا محمدعلی‌پورثانی پس از ۱۰ روز پیدا شد

بهارستان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان از پیدا شدن «مبینا محمدعلی‌پورثانی» دختر ۱۹ ساله ساکن نسیم‌شهر خبر داد.

سیدامیر احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیدا شدن «مبینا محمدعلی‌پورثانی» دختر ۱۹ ساله ساکن نسیم‌شهر خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در ادامه اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی این دختر جوان و تشکیل پرونده قضایی، دستورات لازم برای پیگیری فوری موضوع به پلیس آگاهی و سایر مراجع ذی‌ربط صادر شد.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های انجام‌شده، این دختر پیدا شده و در حال حاضر در سلامت کامل به سر می‌برد.

دادستان بهارستان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در پیگیری این پرونده، از شهروندان خواست از انتشار شایعات و گمانه‌زنی‌های غیرمستند در فضای مجازی خودداری کرده و اخبار را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.

کد مطلب 6869174

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