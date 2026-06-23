مشهد مهیای تشییع پیکر مطهر رهبر شهید؛بسیج تمام ظرفیت های شهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف عصر سه شنبه در تشریح آخرین اقدامات و برنامهریزیهای مدیریت شهری برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر «امام شهید» اظهار کرد: تمامی زیرساختهای این کلانشهر برای مدیریت بزرگترین تجمع آیینی و سیاسی تاریخ ایران بسیج شدهاند.
شهردار مشهد مقدس با اشاره به اهمیت تاریخی این رویداد گفت: از دو ماه پیش و در راستای ادای دین به مقام شامخ رهبر شهیدمان، ستاد ویژه مراسم تشییع در شهرداری مشهد با هشت کمیته تخصصی و کارگروههای متعدد تشکیل شد. طی ده روز اخیرنیز، جلسات کمیتهها به صورت روزانه و جلسات ستاد به صورت مستمر برگزار شده است تا هیچ خللی در روند خدمترسانی ایجاد نشود.
وی افزود: شهرداری مشهد نه تنها در ستاد استانی به ریاست استاندار حضور فعال و مسئولانه دارد، بلکه ستادی مستقل را برای مدیریت میدانی شهر تشکیل داده است تا تمام بخشهای خدمات شهری، حملونقل و فضاسازی محیطی، آمادگی کامل برای میزبانی از جمعیت میلیونی زائران را داشته باشند.
قلندرشریف با تأکید بر اینکه این مراسم فراتر از یک تشییع معمولی و در ابعاد بینالمللی است، تصریح کرد: تمامی پیشبینیها و تحلیلهای ما حاکی از آن است که شاهد حضور ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر از سراسر ایران اسلامی خواهیم بود. این حجم عظیم از جمعیت، مستلزم برنامهریزی دقیق، مدون و مرحلهبندی شده است. ما مراسم را محدود به زمان تشییع نمیدانیم؛ بلکه حضور مردم از دو سه روز پیش از مراسم آغاز شده و تا چند روز پس از آن نیز استمرار خواهد داشت.
شهردار مشهد با اشاره به تقارن این ایام با تابستان و مناسبتهای مذهبی افزود: امسال فصل تابستان در مشهد متفاوت از هر سال دیگری خواهد بود. مشهد در ایام محرم و صفر، علاوه بر میزبانی از زائران همیشگی، پذیرای سیل خروشان عاشقان ولایت است که به نیت زیارت امام رضا (ع) و وداع با امام شهیدشان به این شهر مشرف میشوند. این همزمانی با اربعین حسینی و ایام پایانی ماه صفر، نیازمند مدیریت یکپارچه و هوشمندانه است که از هماکنون برای آن تدبیر شده است.
وی بر نقش محوری مردم تأکید کرد و گفت: نظام اسلامی ما از روز اول پیروزی انقلاب، متکی بر حضور مردم بوده و در این مراسم نیز مردم، اصل و اساس همه کارها هستند. همانطور که در ۱۱۵ شب گذشته، ملت ایران با هوشیاری، اتحاد و انسجام مثالزدنی، ولایتمداری خود را به اثبات رساندند، در مراسم تشییع نیز خود مردم، این رویداد را به بهترین شکل مدیریت خواهند کرد.
قلندرشریف از راه اندازی پویشهای مردمی برای استقبال و میزبانی از زائران خبر داد و گفت: تشکلهای مردمی، هیئات مذهبی و تمامی اقشار پای کار خواهند بود تا با همکاری شورای شهر و دستگاههای استانی، مراسمی در شأن جایگاه امام شهیدمان برگزار شود. خانواده معزز ایشان نیز بر مردمی بودن این مراسم تأکید ویژهای دارند و ما به عنوان خادمان زائران و مجاوران، تنها تسهیلگر این حضور باشکوه خواهیم بود.
شهردار مشهد با یادآوری پیوند ناگسستنی مشهد با شهادت، اظهار کرد: مشهد اساس و پایه وجودی خود را از شهادت و خورشید ولایت، حضرت علی بن موسیالرضا (ع) میگیرد. بعد از واقعه عظیم شهادت امام رضا (ع) که تاریخ مشهد را رقم زد، اکنون با واقعهای بزرگ روبرو هستیم؛ تشییع پیکر امام شهیدمان، مهمترین و ویژهترین مراسمی است که در تاریخ این شهر ثبت خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از صبر، بصیرت و حضور شبانهروزی مردم در اجتماعات ولایی اخیر، ابراز امیدواری کرد که این حضور گسترده، پیامی روشن از اقتدار و اتحاد ایران اسلامی به جهانیان مخابره کند.
قلندر شریف خاطرنشان کرد: این مراسم، تجدید بیعتی دوباره و کلیدی برای کل ملت ایران خواهد بود که در تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد شد.
شهردار مشهد گفت: مدیریت شهری مشهد اکنون در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارد تا با همافزایی دستگاههای دولتی، نظامی و تشکلهای مردمی، این رویداد تاریخی را به نمادی از ولایتمداری ملت ایران تبدیل کند.
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