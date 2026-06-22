به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شهامت شامگاه دوشنبه در موکب اهالی رسانه خراسان رضوی اظهار کرد: در شرایط خاص اخیر، بیش از ۶۰۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی و اقلام مرتبط با معیشت و امنیت غذایی مردم از مبادی مختلف کشور و همچنین بنادر شمالی و جنوبی بهویژه بندر چابهار به خراسان رضوی و مشهد مقدس حمل شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی افزود: از این میزان، حدود ۳۲۰ هزار تن کالای اساسی در شرایط کاملاً ویژه به استان منتقل شد و نزدیک به ۶۰ درصد محمولههای استانهای اطراف نیز توسط ناوگان حملونقل مستقر در خراسان رضوی از مبدأ چابهار جابهجا شد.
وی با اشاره به اقدامات راهداری در سطح استان ادامه داد: فعال بودن کارگاههای ترمیم و نگهداری راهها در سراسر استان از دیگر اقدامات مهم در این ایام بود و به جز چند روز تعطیلات نوروز، اغلب کارگاههای راهداری و راهسازی بدون وقفه فعال بودند تا خدمات ضروری به مردم و زائران استمرار داشته باشد.
شهامت بیان کرد: سال گذشته با وجود شرایط خاص کشور، در حوزه محرومیتزدایی راههای روستایی رکورد جدیدی ثبت شد؛ بهگونهای که ۲۳۴ کیلومتر راه روستایی در استان احداث و آسفالت شد و بیش از هزار و ۲۵۰ کیلومتر از راههای روستایی نیز بازسازی شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با اشاره به بازسازی محورهای آسیبدیده گفت: در محور غرب استان بیش از ۱۲۲ کیلومتر از مسیرها دچار آسیب جدی شده بود که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۰ کیلومتر آن بازسازی شده و کمتر از ۴۰ کیلومتر باقی مانده است که امیدواریم طی یک ماه آینده بخش عمده آن تکمیل شود.
پیش بینی ۴ هزار دستگاه اتوبوس برای جابجایی مسافران
وی همچنین با اشاره به برنامهریزیها برای مراسم تشییع در مشهد اظهار کرد: این مراسم با نگاه ملی برنامهریزی شده و پیشبینی میشود روزانه بیش از ۳۰۰ هزار خودرو وارد مشهد شود. برای مدیریت این حجم سفر، هماهنگیهای گستردهای در حال انجام است و حدود چهار هزار دستگاه اتوبوس از استانهای مختلف برای جابهجایی زائران پیشبینی شده است.
شهامت افزود: ظرفیت حملونقل ریلی و هوایی در مجموع حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد جابهجاییها را پوشش میدهد و حدود ۹۰ درصد سفرها از طریق حملونقل جادهای انجام خواهد شد. همچنین برنامهریزیهایی برای ایجاد پارکینگهای اضطراری، مسیرهای ویژه ورود و جانمایی موکبها در محورهای ورودی استان انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی در ادامه از نقش مهم رانندگان و فعالان حوزه حملونقل در تأمین کالاهای اساسی و پایداری خدمات قدردانی کرد و گفت: همراهی رانندگان کامیون و فعالان صنفی حملونقل در این شرایط نقش مهمی در حفظ تابآوری کشور داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پایانه مرزی دوغارون اشاره کرد و گفت: میزان تردد کامیونها در این مرز طی سالهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ بهطوری که از حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه در روز به بیش از هزار و ۲۰۰ دستگاه رسیده و حتی رکورد بیش از هزار و ۵۰۰ دستگاه در یک روز نیز ثبت شده است.
شهامت افزود: هدفگذاری انجامشده رسیدن به تردد روزانه دو هزار دستگاه در این مرز است و با ارتقای هماهنگیهای بیندستگاهی و بهبود زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری، این هدف قابل تحقق خواهد بود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با اشاره به رشد مبادلات تجاری تصریح کرد: در سال گذشته با وجود شرایط دشوار، تردد کالاهای صادراتی ۲۴ درصد و ترانزیت ۲۳ درصد رشد داشته است که نشاندهنده ظرفیت بالای خراسان رضوی و کشور در توسعه تجارت و ترانزیت منطقهای است.
نظر شما