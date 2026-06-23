شناسایی ۶۱۰ مدرسه برای اسکان زائران در ایام تشییع رهبر شهید در مشهد   

به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر سلطانی در خصوص آمادگی برای استفاده از مدارس جهت اسکان در زمان تشییع پیکر رهبر شهید اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای آموزش و پرورش استان در اختیار ستادهای متولی قرار گرفته و هماهنگیهای لازم برای بهرهگیری از فضاهای آموزشی و تربیتی در راستای خدمترسانی به زائران انجام شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: ۶۱۰ فضای قابل استفاده برای اسکان در شهر مشهد شناسایی شده که ۴۰۰ مدرسه برای بهرهبرداری در اختیار ستادهای اجرایی قرار گرفته و تجهیز شده و سایر فضاها در حال تجهیز است. آموزش و پرورش استان آمادگی دارد در صورت نیاز، تمامی امکانات خود شامل مدارس دولتی و غیردولتی، اردوگاهها، مراکز فرهنگی و تربیتی، سالنهای ورزشی و سایر فضاهای وابسته را برای خدمترسانی به کار بگیرد.
وی بیان کرد: تمام مدیران، روسای ادارات، تشکلهای فرهنگیان و دانشآموزان، انجمنهای اولیا و مربیان و سایر بخشهای آموزش و پرورش موظف هستند با تمام ظرفیت و توان خود در این حرکت عظیم مردمی و انقلابی مشارکت داشته باشند و زمینه ارائه خدمات شایسته به زائران را فراهم کنند.
صفدری گفت: تمام ادارات آموزش و پرورش باید ضمن فضاسازی فرهنگی متناسب با این رویداد، نسبت به آمادهسازی امکانات و تجهیزات موجود اقدام کنند. در همین راستا دستورالعمل جامعی در خصوص نحوه مشارکت مدارس، مراکز آموزشی و مجموعههای وابسته به آموزش و پرورش به سراسر استان ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تمام برنامههای آموزشی، پرورشی و همایشی غیرضروری در ایام برگزاری مراسم در شهر مشهد متوقف خواهد شد تا تمام ظرفیت آموزش و پرورش در مسیر خدمترسانی و اجرای مأموریتهای محوله متمرکز شود.
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