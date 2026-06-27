به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر کوه‌پیکردر خصوص نحوه فعالیت نانوایی‌ها در ایام مراسم تشییع پیکر رهبر شهید اظهار کرد: وظیفه تامین آرد برعهده اداره غله است که ما میزان مورد نیاز خود را به کارگروه آرد و نان اعلام کردیم تا مصوب و به اداره غله ارسال شود، بنابراین از نظر تامین آرد مشکلی نخواهیم داشت، تنها درخواست ما این است که هرچه سریع‌تر آرد مورد نیاز ما را اختصاص دهند و حمل شود.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد در خصوص تولید نان در ایام مراسم تشییع عنوان کرد: در این ایام نانوایی‌های شبانه‌روزی با تولید انبوه فعالیت دارند. ما به تمام نانوایی‌ها فراخوان دادیم تا واحدهایی که تمایل دارند، به صورت شبانه‌روزی فعالیت کنند که تاکنون ۱۰۰ نانوایی ثبت نام کردند.

وی افزود: علاوه بر این نانوایی‌های با پخت با توان بالا را تجهیز کردیم. برخی کارخانجات تولید نان نیز اعلام آمادگی کردند و به کمک ما آمدند. برای تامین نان از سایر شهرستان‌ها نیز پیش‌بینی کردیم، اما بعید می‌دانم نیازی به این کار باشد، زیرا نانوایی‌های مشهد توان تولید دارند، بنابراین مشکلی از نظر تولید نان نداریم.

کوه پیکر در خصوص تغییر ساعت کار نانوایی‌ها در ایام مراسم تشییع تصریح کرد: نانوایی‌های شبانه‌روزی از هفته آینده فعالیت خود را آغاز می‌کنند و تا زمانی که نیاز باشد به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد ادامه داد: ساعت پخت سایر نانوایی‌های نیز به تناسب سهمیه آرد و توان پختی که دارند، افزایش پیدا خواهد کرد. از ۱۴ تا ۱۹ تیر تعطیلی یک روز در هفته نانوایی‌ها در رینگ یک و دو حرم مطهر رضوی لغو شده و ما پیشنهاد دادیم تعطیلی نانوایی‌ها در کل سطح شهر لغو شود که هنوز به تایید نرسیده است.