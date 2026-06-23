به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانیبنی ظهر سه شنبه در کمیته هماهنگی و برنامهریزی تسهیلات فرودگاهی با محوریت تمهیدات مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، از اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت عملیات فرودگاهی در ایام برگزاری این مراسم عظیم و میلیونی خبر داد و با اشاره به پیشبینی حضور گسترده مشتاقان و زائران در مشهدمقدس اظهار کرد: با توجه به افزایش قابل توجه پروازها به مشهد، مقرر شده است تمامی واحدهای عملیاتی فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد از ۱۲ تا ۱۹ تیرماه در وضعیت آمادهباش کامل قرار گیرند تا خدماترسانی به مسافران و میهمانان به بهترین شکل ممکن انجام شود.
مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی افزود: برنامهریزی دقیق برای اعزام و پذیرش پروازها، برقراری نظم عملیاتی و همچنین آمادگی حداکثری زیرساختهای پروازی، فنی و خدماتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اعلام سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به محدودیتهای پروازی در بازه زمانی برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: فضای هوایی و پایانه فرودگاه مشهد در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه با محدودیتهای عملیاتی مواجه خواهد بود و بهویژه در روز ۱۸ تیرماه هیچ جابهجایی مسافری در این فرودگاه انجام نخواهد شد.
امانی بنی همچنین از اجرای ویژهبرنامههای فرهنگی در فرودگاه بینالمللی مشهد خبر داد و گفت: بهمنظور استقبال از زائران و شرکتکنندگان در مراسم، برنامههای فرهنگی در ترمینال پروازهای داخلی اجرا خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و بهویژه ظرفیتهای فرودگاهی استان خراسانرضوی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و ارائه خدمات مطلوب به زائران و هیئتهای داخلی و خارجی بسیج شده است.
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