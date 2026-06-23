فعالیت مدارس خراسان رضوی تا پایان مرداد ۲ روز در هفته الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص نحوه فعالیت مدارس این استان در فصل تابستان، اطلاعیهای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است:
به اطلاع مدیران محترم مدارس، همکاران گرامی و اولیای عزیز میرساند: در راستای ارائه خدمات آموزشی، اداری و پاسخگویی به مراجعان در ایام تابستان، وفق ضوابط و مقررات، فعالیت کلیه مدارس استان تا پایان مردادماه در روزهای دوشنبه و چهارشنبه الزامی است و کادر اجرایی مدارس در این روزها در محل مدرسه حضور خواهند داشت.
اولیای محترم و دانشآموزان عزیز میتوانند برای انجام امور مربوط به ثبتنام، دریافت مدارک تحصیلی، پیگیری درخواستها و سایر امور آموزشی و اداری، در روزهای یادشده به مدارس مراجعه نمایند.
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