به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد خلفوند در جریان سفر به شهرستان الیگودرز از اجرای یک طرح جهادی برای تأمین آب کشاورزی روستای «دوزان» خبر داد و گفت: با تلاش نیروهای جهادی و در کمتر از ۷۲ ساعت، عملیات انتقال آب به اراضی کشاورزی این روستا انجام شد.
وی گفت: در این اقدام جهادی بیش از هزار و ۶۰۰ متر لولهگذاری برای انتقال آب انجام شد و آب قنات پس از سالها دوباره به زمینهای کشاورزی روستا رسید.
خلفوند با اشاره به اینکه کشاورزان این منطقه حدود ۱۵ سال با مشکل کمبود آب مواجه بودند، افزود: با درخواست جهاد کشاورزی و پس از بازدید میدانی، گروههای جهادی بسیج سازندگی وارد عمل شدند و در مدت زمانی کوتاه توانستند آب را به اراضی کشاورزی منتقل کنند.
مسئول بسیج سازندگی لرستان، ادامه داد: با اجرای این طرح، حدود ۳۰ هکتار از زمینهای کشاورزی منطقه دوباره زیر کشت خواهد رفت که این موضوع میتواند در ایجاد اشتغال و افزایش تولید کشاورزی در روستا نقش مهمی داشته باشد.
خلفوند، همچنین از رضایتمندی کامل مردم و کشاورزان منطقه خبر داد و گفت: این اقدام جهادی موجب ایجاد نشاط و امید در میان اهالی روستای دوزان شده است.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای مختلف و همچنین همراهی برخی مجموعهها از جمله فعالان معدن منطقه، بیان کرد: کار جهادی و حضور میدانی نیروهای بسیج سازندگی برای حل مشکلات مردم، بهویژه در مناطق روستایی، همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.
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