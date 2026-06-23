به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد خلفوند در جریان سفر به شهرستان الیگودرز از اجرای یک طرح جهادی برای تأمین آب کشاورزی روستای «دوزان» خبر داد و گفت: با تلاش نیروهای جهادی و در کمتر از ۷۲ ساعت، عملیات انتقال آب به اراضی کشاورزی این روستا انجام شد.

وی گفت: در این اقدام جهادی بیش از هزار و ۶۰۰ متر لوله‌گذاری برای انتقال آب انجام شد و آب قنات پس از سال‌ها دوباره به زمین‌های کشاورزی روستا رسید.

خلفوند با اشاره به اینکه کشاورزان این منطقه حدود ۱۵ سال با مشکل کمبود آب مواجه بودند، افزود: با درخواست جهاد کشاورزی و پس از بازدید میدانی، گروه‌های جهادی بسیج سازندگی وارد عمل شدند و در مدت زمانی کوتاه توانستند آب را به اراضی کشاورزی منتقل کنند.

مسئول بسیج سازندگی لرستان، ادامه داد: با اجرای این طرح، حدود ۳۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه دوباره زیر کشت خواهد رفت که این موضوع می‌تواند در ایجاد اشتغال و افزایش تولید کشاورزی در روستا نقش مهمی داشته باشد.

خلفوند، همچنین از رضایتمندی کامل مردم و کشاورزان منطقه خبر داد و گفت: این اقدام جهادی موجب ایجاد نشاط و امید در میان اهالی روستای دوزان شده است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف و همچنین همراهی برخی مجموعه‌ها از جمله فعالان معدن منطقه، بیان کرد: کار جهادی و حضور میدانی نیروهای بسیج سازندگی برای حل مشکلات مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی، همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.