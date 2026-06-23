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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

رفع مشکل کمبود آب اراضی کشاورزی یک روستای الیگودرز توسط گروه‌های جهادی

رفع مشکل کمبود آب اراضی کشاورزی یک روستای الیگودرز توسط گروه‌های جهادی

الیگودرز - مسئول بسیج سازندگی لرستان از رفع مشکل ۱۵ساله کمبود آب اراضی کشاورزی یک روستای الیگودرز توسط گروه‌های جهادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد خلفوند در جریان سفر به شهرستان الیگودرز از اجرای یک طرح جهادی برای تأمین آب کشاورزی روستای «دوزان» خبر داد و گفت: با تلاش نیروهای جهادی و در کمتر از ۷۲ ساعت، عملیات انتقال آب به اراضی کشاورزی این روستا انجام شد.

وی گفت: در این اقدام جهادی بیش از هزار و ۶۰۰ متر لوله‌گذاری برای انتقال آب انجام شد و آب قنات پس از سال‌ها دوباره به زمین‌های کشاورزی روستا رسید.

خلفوند با اشاره به اینکه کشاورزان این منطقه حدود ۱۵ سال با مشکل کمبود آب مواجه بودند، افزود: با درخواست جهاد کشاورزی و پس از بازدید میدانی، گروه‌های جهادی بسیج سازندگی وارد عمل شدند و در مدت زمانی کوتاه توانستند آب را به اراضی کشاورزی منتقل کنند.

مسئول بسیج سازندگی لرستان، ادامه داد: با اجرای این طرح، حدود ۳۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه دوباره زیر کشت خواهد رفت که این موضوع می‌تواند در ایجاد اشتغال و افزایش تولید کشاورزی در روستا نقش مهمی داشته باشد.

خلفوند، همچنین از رضایتمندی کامل مردم و کشاورزان منطقه خبر داد و گفت: این اقدام جهادی موجب ایجاد نشاط و امید در میان اهالی روستای دوزان شده است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف و همچنین همراهی برخی مجموعه‌ها از جمله فعالان معدن منطقه، بیان کرد: کار جهادی و حضور میدانی نیروهای بسیج سازندگی برای حل مشکلات مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی، همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6869291

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