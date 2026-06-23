آیت الله میرباقری:محرم درس عبور از تعلقات و ایستادگی در کنار ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدمهدی میرباقری شامگاه سهشنبه در مراسم عزاداری هیئت ثارالله قم با اشاره به تقابل تاریخی جبهه حق و باطل اظهار کرد: در برابر جریان انبیای الهی که مردم را به بندگی خداوند دعوت میکنند، همواره جبههای از استکبار قرار دارد که در مسیر مخالفت با اراده الهی حرکت میکند و برای تحقق اهداف خود نیز از امکانات و ظرفیتهایی برخوردار است.
وی افزود: خداوند متعال هرگز اجازه نمیدهد طرح و برنامه جبهه باطل بر عالم حاکم شود و مسیر کلی جهان همواره در جهت تحقق اهداف الهی و آرمانهایی است که انبیا برای آن مبعوث شدهاند، اما در عین حال به دشمنان نیز فرصت و میدان داده میشود تا در چارچوب سنتهای الهی به آزمون انسانها بپردازند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در دوران اختلاط حق و باطل امکان تأثیرگذاری متقابل میان دو جبهه وجود دارد، تصریح کرد: در این مرحله، فرهنگ، اندیشه، سبک زندگی و حتی ساختارهای اجتماعی جبهه باطل ممکن است در جامعه مؤمنان نفوذ کند و در مقابل، مؤمنان نیز میتوانند در محیطهای مخالف اثرگذار باشند، اما این وضعیت دائمی نیست و در نهایت صفوف از یکدیگر جدا خواهد شد.
وی ادامه داد: در عالم امتحان و ابتلاء، خداوند این آمیختگی را قرار داده تا زمینه رشد، انتخاب و تکامل انسان فراهم شود و بر همین اساس، نوعی جغرافیای ایمانی شکل میگیرد که فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی است.
آیتالله میرباقری خاطرنشان کرد: چهبسا افرادی در قلب دستگاه طاغوت حضور داشته باشند اما در جبهه ایمان قرار گیرند و در مقابل، کسانی در میان مؤمنان زندگی کنند اما وابسته به جبهه باطل باشند.
فتنهها زمینه جداسازی صفوف را فراهم میکنند
وی با اشاره به نقش انبیا در جداسازی جبههها گفت: پیامبران الهی با کتاب، برنامه و هدایت الهی مأمور تفکیک صفوف هستند و این تفکیک نیز از مسیر امتحانها و فتنههای بزرگ صورت میگیرد.
استاد حوزه علمیه قم افزود: قرآن کریم از انواع گوناگون این تفکیکها سخن گفته است که از جمله آن میتوان به جداسازی صادقان از دروغگویان، مؤمنان از منافقان و پاکان از ناپاکان اشاره کرد.
وی اظهار کرد: سنت الهی بر این قرار گرفته که مؤمنان در معرض آزمونهای مستمر قرار گیرند تا حقیقت ایمان آنان آشکار شود و کسانی که صرفاً ادعای ایمان دارند از اهل صدق و استقامت متمایز شوند.
آیتالله میرباقری با استناد به آیات قرآن کریم بیان کرد: بسیاری از افراد در زبان مدعی ایمان هستند اما هنگامی که در مسیر حق با سختیها و فشارهای دشمن مواجه میشوند، توان ایستادگی ندارند و از مسیر بازمیگردند.
وی ادامه داد: خداوند این سختیها را برای آشکار شدن حقیقت دلها و روشن شدن مرز میان ایمان و نفاق قرار داده است، چرا که ادعای ظاهری برای خداوند پنهانکننده واقعیت قلب انسان نیست.
امتحانات الهی مؤمنان را خالص میکند
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ابتلائات الهی تنها برای تفکیک صفوف نیست، گفت: یکی دیگر از آثار مهم این امتحانات، خالصسازی مؤمنان است و در میدانهای دشوار، ضعفها آشکار و زمینه اصلاح و تکامل فراهم میشود.
وی افزود: هنگامی که انسان در عرصههای سختی و جهاد حضور پیدا میکند، بسیاری از وابستگیها و ترسها از وجود او زدوده میشود و به تدریج به مرحلهای از خلوص و استقامت میرسد که پیش از آن در او وجود نداشته است.
آیتالله میرباقری با اشاره به وقایع تاریخی صدر اسلام اظهار کرد: برخی امتحانات الهی همچون جنگ احد، صحنه ظهور و تمایز مجاهدان، صابران و اهل استقامت از کسانی بود که توان ایستادگی در مسیر حق را نداشتند.
وی تصریح کرد: عاشورا نیز یکی از بزرگترین میدانهای تفکیک و آشکار شدن حقیقت انسانها بود و در آن، مرز میان وفاداران به حق و پیروان باطل به روشنی نمایان شد.
وی افزود: این امتحانات صرفاً برای آشکار شدن وضعیت افراد نیست بلکه در دل همین حوادث، ایمان مؤمنان رشد میکند و استعدادهای معنوی آنان به فعلیت میرسد.
تعلقات مزاحم مانع حرکت در مسیر الهی است
استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم «ولیجه» در قرآن کریم گفت: یکی از اهداف مهم ابتلائات الهی، زدودن تعلقاتی است که انسان را از مسیر ولایت الهی و اطاعت از خداوند بازمیدارد.
وی بیان کرد: گاه تعلق به خانواده، قوم، ثروت، موقعیت اجتماعی یا منافع اقتصادی به عاملی تبدیل میشود که انسان را از همراهی با جبهه حق بازمیدارد و خداوند از طریق امتحانات مختلف این وابستگیها را آشکار میکند.
آیتالله میرباقری افزود: مؤمن واقعی کسی است که هیچ وابستگی را بر محبت خدا، رسول خدا(ص) و اولیای الهی مقدم نداند و اگر میان این تعلقات و مسیر حق تعارضی ایجاد شد، جانب ولایت الهی را برگزیند.
وی خاطرنشان کرد: قرآن کریم تصریح میکند کسانی که ایمان حقیقی دارند، در برابر افرادی که با خدا و رسول او مقابله میکنند، حتی اگر از نزدیکترین خویشاوندان آنان باشند، پیوند وابستگی و دلبستگی نخواهند داشت.
وی ادامه داد: رسیدن به مقام رضوان الهی و بهرهمندی از حقیقت ایمان در گرو رهایی از این تعلقات مزاحم و قرار گرفتن کامل در مسیر ولایت خداوند است.
بلاهای الهی برای مؤمنان زیبا و سازنده است
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر تفاوت میان فتنه و عذاب الهی اظهار کرد: سختیهایی که مؤمنان در مسیر حق با آن مواجه میشوند، عذاب نیست بلکه بستری برای رشد، تعالی و نزدیک شدن به خداوند است.
وی گفت: از نگاه قرآن کریم، بلاهایی که در مسیر ایمان قرار میگیرد، اگرچه دشوار و سنگین است اما در حقیقت زمینهساز کمال انسان محسوب میشود و به همین دلیل اولیای الهی در برابر این حوادث، نگاه زیباییشناسانه دارند.
آیتالله میرباقری تصریح کرد: زیبایی بلا به معنای پسندیده بودن رفتار دشمنان نیست بلکه هنر و حکمت الهی در آن است که دشمنیها، فشارها و فتنههای آنان را به فرصتی برای رشد و تقرب مؤمنان تبدیل میکند.
وی افزود: جبهه باطل در نهایت زشتی و انحراف حرکت میکند اما خداوند همان اقدامات را در مسیر تحقق اهداف الهی و تعالی بندگان مؤمن به کار میگیرد.
پایان درگیری حق و باطل با برچیده شدن فتنهها رقم میخورد
وی با اشاره به مسئله قتال در مسیر جبهه حق گفت: یکی از مراحل تقابل تاریخی حق و باطل، ورود به میدان نبرد و مقابله عملی با فتنهها است که قرآن کریم برای آن نیز قواعد و ضوابط مشخصی بیان کرده است.
آیتالله میرباقری افزود: هدف نهایی این مبارزه، از میان رفتن فتنهها و فراهم شدن زمینه حاکمیت کامل دین الهی است و قرآن کریم نیز بر استمرار این مسیر تا برچیده شدن موانع هدایت تأکید دارد.
وی خاطرنشان کرد: سنت ابتلاء، تفکیک، خالصسازی و رشد مؤمنان از مهمترین سنتهای الهی در تاریخ بشر است و همه این مراحل در نهایت برای رساندن انسان به قرب الهی، رضوان خداوند و تحقق جامعه ایمانی طراحی شده است.
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