نسخه خطی مرتبط با وقایع کربلا با قدمت بیش از سه قرن در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صداقت حسینی، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی اظهار کرد: کتاب لهوف در سه بخش وقایع قبل از عاشورا، روز عاشورا و پس از آن نگاشته و نسخه یاد شده در سال ۱۱۲۲ قمری به خط نسخ کتابت شده است.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی افزود: از این کتاب ۶۵ نسخه خطی در ایران موجود است که ۲۱ نسخه آن در کتابخانه‌های زیر نظر آستان قدس رضوی است.

وی اظهار کرد: قدیمی‌ترین نسخه موجود این کتاب مربوط به سال ۱۰۲۳ قمری و در کتابخانه وزیری یزد زیر نظر آستان قدس رضوی است.

سید علی بن موسی بن جعفر بن طاووس مشهور به‌ سید ابن طاووس مولف کتاب لهوف و از عالمان شیعه در قرن هفتم هجری قمری است. برخی به او به سبب تقوا، مراقبه فراوان و حالات عرفانی جمال العارفین گفته‌اند.

گفتنی است؛ آیین رونمایی از نسخه خطی تبصرة الاعیاد در دویست و نود و پنجمین برنامه سه‌شنبه‌های علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در کتابخانه مرکزی حرم رضوی برگزار شد.