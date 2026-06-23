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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

نسخه خطی مرتبط با وقایع کربلا با قدمت بیش از سه قرن در مشهد رونمایی شد

نسخه خطی مرتبط با وقایع کربلا با قدمت بیش از سه قرن در مشهد رونمایی شد

مشهد- نسخه خطی کتاب اللهوف علی قتلی الطفوف مرتبط با وقایع کربلا با قدمت ۳۲۶ سال در مشهد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صداقت حسینی، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی اظهار کرد: کتاب لهوف در سه بخش وقایع قبل از عاشورا، روز عاشورا و پس از آن نگاشته و نسخه یاد شده در سال ۱۱۲۲ قمری به خط نسخ کتابت شده است.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی افزود: از این کتاب ۶۵ نسخه خطی در ایران موجود است که ۲۱ نسخه آن در کتابخانه‌های زیر نظر آستان قدس رضوی است.

وی اظهار کرد: قدیمی‌ترین نسخه موجود این کتاب مربوط به سال ۱۰۲۳ قمری و در کتابخانه وزیری یزد زیر نظر آستان قدس رضوی است.

سید علی بن موسی بن جعفر بن طاووس مشهور به‌ سید ابن طاووس مولف کتاب لهوف و از عالمان شیعه در قرن هفتم هجری قمری است. برخی به او به سبب تقوا، مراقبه فراوان و حالات عرفانی جمال العارفین گفته‌اند.

گفتنی است؛ آیین رونمایی از نسخه خطی تبصرة الاعیاد در دویست و نود و پنجمین برنامه سه‌شنبه‌های علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در کتابخانه مرکزی حرم رضوی برگزار شد.

کد مطلب 6869302

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