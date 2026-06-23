زارع: استان بوشهر نقش مهمی در پشتیبانی از اقتصاد ملی در دوران جنگ داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور ضمن ارائه گزارش اقدامات شاخص انجام شده در دوران جنگ رمضان و پس از آن ، مطالبات مهم مردم استان را مطرح کرد.

استاندار بوشهر با قدردانی از حمایت و پشتیبانی دولت وفاق ملی از پروژه‌های شاخص و کلان استان بوشهر اظهار کرد: با وحدت، انسجام و مشارکت مردم و تلاش مسئولان و حمایت دولت، فضای عمومی استان از امنیت، آرامش و همدلی مطلوبی برخوردار است و روند اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان در مسیر مناسبی قرار دارد.

وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی اخیر و شرایط ویژه کشور، استان بوشهر به دلیل برخورداری از تاسیسات راهبردی انرژی، بنادر تجاری و زیرساخت‌های حیاتی، نقش مهمی در پشتیبانی از اقتصاد ملی و حفظ جریان تأمین کالای اساسی ایفا کرد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: با مدیریت منسجم شورای تامین استان و تلاش آنان و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و کوشش دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها و همکاری بخش خصوصی و همراهی مردم، ارائه خدمات عمومی در سراسر استان بدون وقفه تداوم یافت و آرامش و امنیت مطلوب در مناطق مختلف استان برقرار ماند.

زارع تصریح کرد: با چالش‌های پدید آمده و تبعات ناشی از جنگ و کمبود منابع مالی، پروژه‌های پیشران و مهم حوزه‌های عمرانی متوقف نشد.

وی ادامه داد: با وجود شرایطی که در جنگ تحمیلی اخیر در خلیج فارس پیش آمد، اما توجه به اقتصاد دریامحور و حفظ معیشت مردم به ویژه اقشار و خانواده‌هایی که از طریق دریا خصوصا تجارت دریایی امرار معاش می‌کنند، با حساسیت بیشتری رصد و دنبال می شود.

زارع ابراز کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای استان بوشهر در این شرایط، افزایش چشمگیر ظرفیت تخلیه و ترخیص کالاها در بنادر و گمرکات استان بود.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت تفویض اختیار رئیس محترم جمهوری و هیات دولت به استانداران، اتخاذ تدابیر ویژه، تسهیل فرایندهای اداری، افزایش ساعت فعالیت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره کل بنادر و دریانوردی، ستاد نظارت گمرکات، اداره کل استاندارد، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، ظرفیت تخلیه و ترخیص کالا در بنادر تا ۳ برابر افزایش یافت و زمینه تسریع در ورود مواد اولیه، کالاهای اساسی و نیازهای تولیدی کشور فراهم شد و استان با کمبود کالاهای اساسی و مصرفی مواجه نشد.

استاندار بوشهر گفت: در حوزه عمرانی نیز با وجود شرایط خاص کشور و چالش‌های تامین مالی، اجرای پروژه‌های زیربنایی، عمرانی و اقتصادی استان متوقف نشد و روند فعالیت طرح‌های مهم در حوزه‌های راه، آب، برق، آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و زیرساخت‌های شهری و روستایی ادامه یافت و این مهم، نشان‌دهنده‌ عزم جدی دولت و خدمتگزاران برای استمرار خدمت‌رسانی برای مردم در تمام شرایط است.

زارع یادآور شد: خوشبختانه با هم‌افزایی مطلوب میان بخش‌های مختلف، تامین خدمات عمومی، سوخت‌رسانی، نان، سیستم حمل و نقل، شبکه ارتباطات، بهداشت و درمان و خدمات شهری به صورت پایدار ادامه یافت.

وی بیان کرد: علیرغم تجاوز دشمن به پالایشگاه‌های گازی، صنایع پتروشیمی و پایانه‌های نفتی، فعالیت این صنایع بزرگ حوزه انرژی در استان متوقف نشد و با تلاش و فعالیت مجاهدانه کارکنان این مجموعه‌ها عملاً خللی جدی در امور پیش نیامد.

وی با قدردانی مجدد از رئیس جمهور و هیات دولت اظهار داشت: با استقرار ساختار مدیریتی منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر، فصل جدیدی در توسعه تجاری و صنعتی و سرمایه گذاری استان آغاز می‌شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مرکز هماهنگی امور انرژی استانداری نیز می‌تواند به‌عنوان بازوی تخصصی هماهنگی میان صنایع مختلف حوزه انرژی در استان و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی، زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری، تسهیل تصمیم‌گیری، ایفای مسئولیت اجتماعی و پیگیری تحقق مطالبات مردم استان در این حوزه باشد.

زارع تأکید کرد: اجرای پروژه راه‌آهن بوشهر یکی از مطالبات تاریخی مردم است و به عنوان یکی از پروژه‌های زیرساختی جنوب کشور، نقشی تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، رونق صادرات و تکمیل زنجیره لجستیک کشور دارد و ضروری است برای شتاب بخشی در اجرای این پروژه در شرایط پس از دوره جنگ، تامین مالی این پروژه به صورت جدی دنبال شود.

استاندار بوشهر در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از حمایت‌های مستمر ریاست جمهوری و هیات دولت از توسعه استان و تقدیر از همراهی و همکاری های نماینده ولی فقیه در استان، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، شورای تأمین، مجموعه دستگاه های اجرایی و نهادهای استان و همچنین اقشار مختلف مردم، خاطرنشان کرد: انسجام و همدلی میان دولت و ملت در سراسر کشور و از جمله استان بوشهر، پشتوانه مهم و مستحکمی برای دولت وفاق ملی در مسیر تحقق سیاست ها و راهبردهای کلان توسعه ای کشور و عبور از چالش‌هاست.