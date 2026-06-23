به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد یاسمی عصر سه شنبه در همایش «صبر عشایر» که با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان و جمعی از بزرگان و نمایندگان ایلات و عشایر در منطقه مله پنجاب برگزار شد، اظهار کرد: جامعه عشایری از مهمترین تولیدکنندگان محصولات دامی و کشاورزی در استان محسوب میشود و تداوم فعالیت آنان نیازمند رفع موانع و مشکلات موجود است.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به مسیرهای کوچ عشایر افزود: در سالهای اخیر انسداد برخی راههای عشایری و تصرف مسیرهای سنتی کوچ، مشکلاتی را برای تردد عشایر به وجود آورده و هزینههای جابهجایی آنان را افزایش داده است؛ موضوعی که از دغدغههای اصلی این قشر محسوب میشود.
مدیرکل امور عشایری استان ایلام همچنین به اختلافات مرتبط با اراضی ملی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: عشایر بهرهبرداران اصلی مراتع هستند و ضروری است در روند تصمیمگیریها و واگذاری اراضی، نمایندگان جامعه عشایری حضور داشته باشند تا از شکلگیری اختلافات و پروندههای قضایی جلوگیری شود.
یاسمی کمبود منابع آبی را از دیگر مشکلات مهم عشایر دانست و بیان کرد: کاهش بارندگی و افت منابع آب، تأمین آب مورد نیاز دامها را با دشواری مواجه کرده و لازم است در سیاستهای مدیریت و بهرهبرداری از منابع آبی بازنگری صورت گیرد.
وی با اشاره به جمعیت عشایری استان گفت: حدود ۶۰ هزار نفر از جمعیت استان ایلام را عشایر تشکیل میدهند که معادل ۱۱ درصد جمعیت استان است و از این نظر ایلام رتبه ششم کشور را دارد. این جامعه سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن انواع محصولات تولید میکند که ارزش اقتصادی آن بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
مدیرکل امور عشایری ایلام ادامه داد: در حال حاضر بخش زیادی از آب مورد نیاز عشایر از طریق تانکرهای سیار تأمین میشود و در استان حدود دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه عشایری وجود دارد که هر سال برای تسهیل تردد عشایر دو مرتبه بازگشایی و مرمت میشود.
یاسمی همچنین از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق عشایری خبر داد و گفت: در این راستا سالانه حدود ۵۰۰ پنل خورشیدی میان خانوارهای عشایری توزیع میشود.
وی با اشاره به حمایتهای اقتصادی از عشایر خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه اشتغالزایی و تأمین علوفه پرداخت شد که این میزان در سال جاری به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
مدیرکل امور عشایری ایلام در پایان بر ضرورت ارتقای آگاهیهای حقوقی عشایر تأکید کرد و گفت: ایجاد شعبه یا قاضی ویژه برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با عشایر و همچنین استقرار تیمهای سیار قضایی در مناطق عشایری میتواند به کاهش اختلافات و افزایش بهرهوری این قشر مولد کمک کند.
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