به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون شامگاه سهشنبه در نشست بررسی طرحهای عمرانی و اقتصادی شهرستانهای گچساران و باشت در یاسوج، اظهار کرد: امروز از ساعت هشت صبح تا شامگاه با حضور استاندار، معاونان و مدیران استانی و شهرستانی، پروژههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و این رفتوبرگشتها و جلسات نظارتی لازمه پیگیری و پیشبرد امور است.
وی افزود: جمعبندی این نشست نشان میدهد که در اکثریت قریب به اتفاق پروژهها از نظر تأمین اعتبار مشکلی وجود ندارد و منابع مالی مورد نیاز پیشبینی شده است، اما در برخی موارد ضعف در جذب اعتبارات، کندی در اجرا و تأخیر در تصمیمگیری دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول موجب عقبماندگی طرحها شده است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مدیران به رفع موانع اجرایی، تصریح کرد: پروژههای در دست اجرا در حوزه گچساران و باشت عمدتاً توسعهگرا هستند و میتوانند زمینه تحول و توسعه منطقه را فراهم کنند؛ از این رو نیازمند پیگیری و صرف وقت بیشتر از سوی مدیران دستگاههای اجرایی هستند.
وی همچنین به طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری در استان اشاره کرد و گفت: حجم پروژههای اقتصادی که امروز در استان در حال پیگیری است، قابل توجه و امیدوارکننده است. حتی اگر بخشی از این طرحها به نتیجه برسند، میتوانند آینده استان را متحول کرده و در کاهش مشکلات اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی مؤثر باشند.
تاجگردون با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران، خاطرنشان کرد: نباید در مسیر سرمایهگذاری مانعتراشی شود. دستگاههای اجرایی باید با تعامل، همراهی و پاسخگویی مناسب، زمینه حضور و فعالیت سرمایهگذاران را فراهم کنند.
وی همچنین بر ضرورت برنامهریزی دقیق پیش از آغاز پروژهها تأکید کرد و افزود: در کلنگزنی و آغاز طرحها باید همه مراحل از تأمین اعتبار تا مجوزها و قراردادها بهطور کامل مشخص شده باشد تا مردم با پروژههای نیمهتمام و وعدههای تحققنیافته مواجه نشوند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در وضعیت تورمی کنونی، تأخیر در اجرای پروژهها موجب کاهش ارزش منابع مالی میشود و به همین دلیل سرعت در جذب اعتبارات و اجرای طرحها اهمیت دوچندان دارد.
وی خطاب به فرمانداران، شهرداران و مدیران اجرایی استان اظهار کرد: هر اقدامی که منافع بیشتری برای مردم داشته باشد باید در اولویت قرار گیرد، چرا که تسریع در اجرای پروژهها به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر خواهد شد.
تاجگردون در پایان خواستار تدوین و پیگیری مصوبات این نشست شد و گفت: لازم است موضوعات مطرحشده بهصورت دقیق صورتجلسه و روند اجرای آنها بهطور مستمر رصد شود، همچنین طرحهای مهم استان باید بهصورت دورهای مورد ارزیابی و پایش قرار گیرند تا در شرایط سخت اقتصادی کشور، فرصتهای توسعهای از دست نرود.
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