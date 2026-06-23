  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

حضور وزیر ارتباطات در عزاداری شب تاسوعا در یاسوج

حضور وزیر ارتباطات در عزاداری شب تاسوعا در یاسوج

یاسوج- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شب تاسوعای حسینی با حضور در میان مردم یاسوج به عزاداری پرداخت.

دریافت 54 MB
کد مطلب 6869345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها