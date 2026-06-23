https://mehrnews.com/x3cq3K ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ کد مطلب 6869345 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ حضور وزیر ارتباطات در عزاداری شب تاسوعا در یاسوج یاسوج- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شب تاسوعای حسینی با حضور در میان مردم یاسوج به عزاداری پرداخت. دریافت 54 MB کد مطلب 6869345 کپی شد مطالب مرتبط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد یاسوج شد وزیر ارتباطات درگذشت سرنشینان هواپیمای یاسوج را تسلیت گفت وزیر ارتباطات به همراه رئیسجمهور به یاسوج سفر کرد ۴۴ مصوبه ابلاغی سفر وزیر ارتباطات به یاسوج در دست اجرا است وزیر ارتباطات در یاسوج: رفع فیلترینگ همه پلتفرمها در دستور کار قرار دارد حضور وزیر ارتباطات در جشنواره بین المللی تئاتر فجر؛ تماشای کار تولیدی یاسوج برچسبها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسوعای حسینی یاسوج
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