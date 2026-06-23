https://mehrnews.com/x3cq4J ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۸ کد مطلب 6869393 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۸ مردم ارومیه در شب تاسوعای حسینی نیز در خیابان تجمع کردند ارومیه - همزمان با شب تاسوعای حسینی مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری سه شنبه شب نیز در خیابان تجمع کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6869393 کپی شد مطالب مرتبط تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب تاسوعا در میدان شهید نمایش وحدت ملی در یکصد و پانزدهمین اجتماع مردم کرج ثبت ۵۶ آیین عاشورایی خراسان رضوی در فهرست میراث ناملموس کشور تجمع شبانه مردم سنندج در شب تاسوعای حسینی برچسبها تجمع مردمی ارومیه تاسوعای حسینی
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