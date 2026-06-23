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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۸

مردم ارومیه در شب تاسوعای حسینی نیز در خیابان تجمع کردند

مردم ارومیه در شب تاسوعای حسینی نیز در خیابان تجمع کردند

ارومیه - همزمان با شب تاسوعای حسینی مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری سه شنبه شب نیز در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6869393

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