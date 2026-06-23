ثبت ۵۶ آیین عاشورایی خراسان رضوی در فهرست میراث ناملموس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حلاجمقدم اظهار کرد: ۵۶ آیین و مراسم عاشورایی و مرتبط با عزاداری ماههای محرم و صفر از این استان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است که این آیینها بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی مردم استان را تشکیل میدهند.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی بیان کرد: خراسان رضوی به واسطه پیشینه غنی مذهبی و فرهنگی خود، دارای آیینهای متنوع عزاداری است که طی سالهای گذشته در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیدهاند.
وی افزود: از جمله این آثار میتوان به مراسم تعزیهخوانی کاشمر، تعزیهخوانی مشهد، تعزیه ترکهای شمال خراسان، تعزیه کردهای شمال خراسان، آیین نخلگردانی بردسکن، مراسم سنگزنی صدخرو سبزوار، آیین نخلبندان و نخلگردانی بجستان، مراسم علمگردانی روستای نظامآباد بردسکن، هنر اجرایی پردهخوانی عاشورایی خلیلآباد، آیین علمگردانی روستاهای نیشابور، نذری محرم و صفر (شله مشهدی)، مهارت ساخت علم نیشابوری، آیین نخلگردانی مزینان، آیین علم شهر خرو، آیین علماندازی کدکن و آیین علمبندان خلیلآباد اشاره کرد.
حلاج مقدم ادامه داد: همچنین آیینهای شاخص دیگری مانند حسن و حسین بیدخت گناباد، حسن و حسین کنگ، آیین حیدری حیدر، مراسم واویلایمند گناباد، واویلای جغتای، مرثیهخوانی برای امام حسین (ع) به سبک بحر طویل، آیین خطبهخوانی خدام حرم مطهر رضوی، روضههای خانگی حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مراسم تشرف زائران پیاده حضرت رضا (ع) در ۲۸ صفر و آیین عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) در مشهد نیز در این فهرست به ثبت رسیدهاند.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به تنوع جغرافیایی این میراث معنوی گفت: آیینهای عاشورایی در شهرستانهای مختلف استان از جمله مشهد، کاشمر، گناباد، سبزوار، نیشابور، خلیلآباد، بردسکن، فریمان، داورزن و جغتای رواج دارد و هر یک جلوهای از فرهنگ دینی و مردمی این مناطق را به نمایش میگذارد.
وی افزود: علاوه بر ثبت میراث ناملموس، تاکنون ۱۶ حسینیه تاریخی خراسان رضوی نیز به دلیل ارزشهای معماری، تاریخی و مذهبی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شدهاند.
حلاج مقدم تاکید کرد: ثبت این آیینها و بناهای مذهبی نقش مهمی در حفظ و انتقال میراث فرهنگی عاشورا به نسلهای آینده و معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان دارد.
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