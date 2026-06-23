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۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴

دسته عزاداری مردم لنگرود در شب تاسوعا

دسته عزاداری مردم لنگرود در شب تاسوعا

لنگرود-در این ویدئو، دسته عزاداری مردم لنگرود در شب تاسوعای حسینی را مشاهده می کنید.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6869435

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