https://mehrnews.com/x3cq5z ۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ کد مطلب 6869435 استانها گیلان استانها گیلان ۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ دسته عزاداری مردم لنگرود در شب تاسوعا لنگرود-در این ویدئو، دسته عزاداری مردم لنگرود در شب تاسوعای حسینی را مشاهده می کنید. دریافت 17 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6869435 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم لاهیجان در شب تاسوعای حسینی صد و پانزدهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه همراه با اقامه عزای حسینی یکصد و پانزدهمین قرار شبانه رشتوندان در شب تاسوعا مردم ارومیه در شب تاسوعای حسینی نیز در خیابان تجمع کردند تجمع ملاردی ها در شب تاسوعای حسینی برچسبها دسته عزاداری ماه محرم و صفر شهرستان لنگرود
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