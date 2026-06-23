۲۰ هزار زائر از مرزهای خوزستان عازم کربلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی سه‌شنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی، روند تردد مشتاقان زیارت اباعبدالله الحسین (ع) از پایانه‌های مرزی خوزستان با نظم و سهولت در جریان است.

وی افزود: از این تعداد زائر که برای شرکت در مراسم عزاداری عازم عتبات و کربلای معلا شده‌اند، حدود ۱۴ هزار نفر از پایانه مرزی شلمچه و ۶ هزار نفر نیز از پایانه مرزی چذابه وارد خاک عراق شدند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: تمام امکانات و ظرفیت‌های استان برای استقبال از زائران و تسهیل در جابجایی آنان به پایانه‌های مرزی بسیج شده است تا رفاه حال این زائران در مسیر سفر به عتبات عالیات تامین شود.