به گزارش خبرگزاری مهر، آیینهای عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در سنندج روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم تیرماه برگزار میشود.
بر اساس اعلام برنامه مراسم، حرکت دستههای عزاداری از ساعت ۱۰ صبح از میدان آزادی آغاز شده و عزاداران در مسیر میدان آزادی به سمت حسینیه سنندج به عزاداری خواهند پرداخت.
همزمان با برگزاری این مراسم، رئیس پلیس راهور استان کردستان از اعمال محدودیتهای ترافیکی در سطح شهر سنندج خبر داد.
سرهنگ رضا همتیزاده اظهار کرد: به منظور تأمین امنیت عزاداران، مدیریت ترافیک و تسهیل در برگزاری مراسم، تردد تمامی وسایل نقلیه از ساعت ۸ صبح تا پایان مراسم عزاداری در محدوده میدان آزادی، مسیر سهراه حبیبی تا میدان انقلاب و خیابانهای منتهی به این محدودهها ممنوع خواهد بود.
وی از شهروندان خواست ضمن همکاری با عوامل انتظامی و راهور، برای تردد از مسیرهای جایگزین استفاده کنند تا روند برگزاری مراسم بدون ایجاد اختلال در عبور و مرور انجام شود.
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