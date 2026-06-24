سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از عصر روز دوشنبه همزمان با آغاز سفرهای تاسوعا و عاشورای حسینی، موج تردد به سمت استانهای شمالی و شمالغرب کشور آغاز شده که اوج آن از عصر سهشنبه تا صبح امروز در محورهای مواصلاتی استان قزوین مشاهده میشود.
وی افزود: در حال حاضر در آزادراه قزوین-کرج شاهد ترافیک پرحجم و نیمهسنگین هستیم و در برخی مقاطع بهویژه محدوده محمدیه و نیروگاه، به دلیل تداخل جریانهای ترافیکی، ترافیک سنگین و ایستا گزارش شده است.
رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در آزادراه قزوین-زنجان نیز بهویژه در محدوده کنارگذر قزوین، ترافیک پرحجم است و در آزادراه قزوین-رشت نیز در محدوده تونلها ترافیک نیمهسنگین همراه با پسزدگی یک تا دو کیلومتری خودروها قبل از تونلها وجود دارد.
وی پیشبینی کرد این وضعیت تا ظهر امروز ادامه داشته باشد و پس از آن به تدریج شاهد آغاز موج بازگشت مسافران باشیم.
تقیخانی با توصیه به رانندگان برای مدیریت زمان بازگشت از سفر گفت: هموطنان از هماکنون برای بازگشت خود برنامهریزی کنند و از موکول کردن سفر به آخرین روز تعطیلات پرهیز کنند، زیرا در این صورت با حجم بالای ترافیک مواجه خواهند شد. بهتر است بازگشت یا پیش از پایان تعطیلات و یا پس از آن انجام شود.
وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در رانندگی اظهار کرد: توقف در حاشیه آزادراهها و بزرگراهها همچنان یکی از مهمترین عوامل بروز حوادث رانندگی است و متأسفانه این تخلف به وفور مشاهده میشود.
رئیس پلیس راه استان قزوین از رانندگان خواست با صبر و حوصله رانندگی کنند، از حرکات مخاطرهآمیز مانند عبور از بین خودروها، حرکت مارپیچ و استفاده از خط اضطرار خودداری کرده و با رعایت فاصله طولی مناسب، از وقوع تصادفات زنجیرهای جلوگیری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت وقوع تصادفاتی که تنها خسارت مالی به همراه دارد، رانندگان ابتدا از صحنه حادثه تصویربرداری کرده، سپس خودروها را از سطح راه خارج کنند و پس از آن با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند تا ضمن جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی، روند رسیدگی به حادثه نیز تسهیل شود.
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