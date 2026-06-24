به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس در بیانیه ای با اشاره به تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی و محاصره باریکه غزه توسط این رژیم، تأکید کرد که ساکنان غزه با وجود تمام فشارها، همچنان به آینده امید بسته‌اند.

وی گفت: مردم از چادرهای خود خارج می‌شوند، بدون آنکه بدانند آیا باز خواهند گشت؟ یا هدف بمباران قرار می‌گیرند یا اینکه پس از بازگشت، چادرهای خود را در آتش می‌یابند».

قاسم افزود: ما روز خود را از نخستین ساعات بامداد با جستجوی اولیه‌ترین مایحتاج زندگی آغاز می‌کنیم؛ از تهیه آب آشامیدنی گرفته تا استفاده از وسایل نقلیه‌ای که عملا از بین رفته‌اند، در حالی که بیمارستان‌ها فروپاشیده، داروها نایاب و نظام آموزشی ویران شده است. مردم در خیابان‌های مخروبه‌ تردد می‌کنند که فاضلاب در آن‌ها جاری است و آوارگان مجبورند چادرهای خود را در کنار این فاضلاب‌ها برپا کنند. این چادرها در گرمای شدید تابستان، به تنورهایی برای ساکنانشان تبدیل شده است.

حماس در بیانیه خود از خبرنگاران فلسطینی خواسته است تا این اوضاع را منعکس کنند و جهانیان را هرچه بیشتر درجریان وضعیت بد و نابسامان باریکه غزه قرار دهند.

از زمان آغاز جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه ، نظامیان اشغالگر عمدا تاسیسات غیرنظامی و خدماتی، خیابان ها، چاه های آب و مراکز فرهنگی و آموزشی و بیمارستان ها و مراکز زیارتی را هدف قرار داده و محاصره چندین ساله باریکه غزه افزون بر شرایط نابسامان ناشی از جنگ، وضعیت معیشتی دشواری را برای اهالی این منطقه به وجود آورده است.