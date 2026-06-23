گزارش سازمان ملل در خصوص نسل کشی کودکان غزه توسط اسرائیل 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بازرسان سازمان ملل متحد در گزارشی رژیم صهیونیستی را به «هدف قرار دادن عمدی» کودکان فلسطینی متهم کرده و این اقدام را عامل اصلی نسل‌کشی جاری در نوار غزه دانستند.

کمیته مستقل تحقیق بین‌المللی سازمان ملل متحد اعلام کرد که شواهدی یافته است مبنی بر اینکه کودکان فلسطینی توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونی به طور عمدی هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند.

این کمیته اقدام مذکور را عاملی اساسی در اثبات «قصد نسل‌کشی مقامات و نیروهای امنیتی اسرائیل با هدف از بین بردن بیشتر فلسطینیان در غزه» دانست.

در این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی کودکان فلسطینی را عمداً هدف قرار داده که منجر به ارتکاب جنایات جنگی در غزه و کرانه باختری اشغالی شده است. بر اساس این تحقیق سازمان ملل متحد، حدود ۳۰ درصد از قربانیان جنگ غزه کودک بوده‌اند.

سازمان ملل با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل‌کشی شده، افزود که سرکردگان ارشد این رژیم از جمله بنیامین نتانیاهو این اقدامات را تحریک کرده‌اند.

تحقیق سازمان ملل اثبات می‌کند که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵، دست کم ۲۰۱۷۹ کودک در غزه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

این گزارش نظامیان صهیونیستی را به استفاده از سلاح‌های با تأثیرات گسترده در مناطق مسکونی پرجمعیت غزه متهم کرده و می‌افزاید که کودکان به طور جمعی هدف قرار گرفته‌اند، زیرا نیروهای اسرائیلی کل جمعیت غیرنظامی را مرتبط با حماس می‌دانند.

بنابر اعلام این کمیته، شرایطی که تل آویو به غزه تحمیل کرده، به شدت به سلامت و رشد کودکان آسیب رسانده است. حملات اسرائیل به مراکز بهداشتی و باروری در غزه همچنین بر بقای نوزادان تأثیر گذاشته است.

این گزارش می‌افزاید که افزایش شدیدی در خشونت شهرک‌نشینان علیه کودکان فلسطینی در قدس و کرانه باختری مشاهده می‌شود. کودکان فلسطینی، به ویژه پسران، در مراکز بازداشت رژیم صهیونیستی مورد بدرفتاری سیستماتیک قرار می‌گیرند. این در حالی است که بد رفتاری علیه کودکان در مراکز بازداشت رژیم صهیونیستی، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.