بحران های اقتصادی و انتخاباتی ترامپ در نتیجه جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ افروزی علیه ایران بسیاری از تحلیلگران به بررسی ابعاد این اقدام در افق سیاست بین الملل پرداختند. در همین رابطه سحر خمیس استاد علوم سیاسی در دانشگاه مریلند آمریکا با اشاره به «سردرگمی و تناقض» موجود در مواضع دولت آمریکا گفت که سخنرانی‌ها و سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، انتقادات فزاینده‌ای را در داخل و خارج این کشور برانگیخته است.

تاثیرات جنگ بر انتخابات آینده آمریکا

وی با اشاره به نگرانی‌هایی از پیامدهای اقتصادی و سیاسی این اقدام تاکید کرد که تاثیرات منفی این اقدام ممکن است به انتخابات آتی آمریکا نیز کشیده شود.

سحر در گفتگو با الجزیره تصریح کرد که ترامپ در ابتدا از لزوم سرنگونی حاکمیت ایران صحبت کرده و مدعی شده بود که شخصاً در انتخاب رهبر جدید ایران دخالت خواهد کرد، اما بعداً از این سخنان عقب‌نشینی کرد.

وی افزود که اظهارات او در مورد پرونده هسته‌ای ایران نیز شاهد تناقض هایی بود. وی قبلاً از «نابودی کامل» توانمندی‌های هسته‌ای ایران خبر داده بود، اما از اظهارات خود عقب نشینی کرد.

منفور شدن ترامپ در افکار عمومی جهان

این استاد علوم سیاسی تأکید کرد که جنگ افروزی ترامپ در منطقه با موضع منفی افکار عمومی آمریکا مواجه شده و شهرهای بزرگ شاهد تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به جنگ بوده‌اند. وی افزود که تظاهرات بزرگی در شهرهایی مانند نیویورک و دیگر شهرها برگزار شد و تظاهرات کنندگان شعارهایی در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل به ایران سر دادند.

سحر خمیس خاطرنشان کرد که سیاست‌های ترامپ منجر به فاصله گرفتن واشنگتن از متحدان سنتی خود در ناتو و اتحادیه اروپا شده که این امر در انتقادات برخی کشورهای اروپایی از جنگ طلبی ترامپ علیه ایران مشهود بود.

وی افزود که تصمیم آمریکا برای ورود به جنگ به صورت یکجانبه و بدون مشورت با متحدان یا حتی کنگره آمریکا، در حالی اتخاذ شد که قانون اساسی این کشور بر لزوم مشورت با آن قبل از اتخاذ تصمیم جنگ تأکید دارد.

تاثیرات منفی بر اقتصاد جهانی

این کارشناس علوم سیاسی می افزاید که جنگ تأثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی داشته است. قیمت نفت تقریباً ۴۰ درصد افزایش یافته است که این امر بر قیمت کالاها و تولیدات مرتبط با انرژی منعکس شده است.

وی گفت که این تحولات نسبت به وقوع یک بحران اقتصادی جهانی هشدار می دهد، علاوه بر اینکه نگرانی‌هایی از کشیده شدن به یک جنگ طولانی مدت احساس می شود. سحر با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای آینده در آمریکا، گفت که نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده کاهش محبوبیت ترامپ، حتی در میان جمهوری خواهان و حامیان قبلی او است. بخشی از انتقادات علیه او این است که جنگ بدون مشورت با کنگره آمریکا آغاز شده که این امر بحث‌های قانون اساسی و سیاسی را در داخل این کشور ایجاد کرده است.

تغییرات احتمالی در بدنه حاکمیت آمریکا

وی توضیح داد که این شرایط ممکن است راه را برای بازگشت حاکمیت دموکرات ها در مجلس نمایندگان و سنا در انتخابات آینده هموار کند. وی تأکید کرد که کنترل دموکرات‌ها بر کنگره ممکن است منجر به مانع‌تراشی در بسیاری از سیاست‌های خارجی و داخلی ترامپ شود.

افزایش نگرانی های بین المللی از تصمیمات نابخردانه ترامپ

این گزارش در ادامه به برخی ابعاد سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ از جمله ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور قانونی ونزوئلا یا تصمیم وی در مورد الحاق جزیره گرینلند پرداخته و افزود که این سیاست‌ها و اظهارات ترامپ، نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است.

افزایش مدت جنگ، خسارت های آمریکا را بیشتر می کند

سحر تأکید کرد که ادامه جنگ علیه ایران برای مدت طولانی‌تر ممکن است خسارات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا را افزایش دهد. وی افزود که ترامپ امیدوار به یک جنگ کوتاه و سریع بود که اهداف او را محقق کند؛ اما این انتظارات محقق نشد.

الجزیره در این گزارش با استناد به اظهارات این کارشناس مسایل سیاسی تاکید کرد که گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا تأکید کرده‌اند که هیچ نشانه‌ای دال بر ضعف حاکمیت ایران یا فروپاشی آن در آینده نزدیک وجود ندارد.