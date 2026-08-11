علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی افزایش حجم تردد خودروها، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و تردد در این مسیرها به صورت یکطرفه انجام میشود.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان در محدودههای مجلار تا سیاهمیشه سنگین است و رانندگان در این محدوده با کندی حرکت مواجه هستند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران همچنین وضعیت تردد در محور هراز را تشریح کرد و گفت: در دو طرف محدوده سهراهی چلاو، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
صادقی با اشاره به تداوم محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی مازندران تصریح کرد: محدودیتهای اعمالشده در راههای استان تا صبح روز شنبه ادامه خواهد داشت.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی مطلع شوند.
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