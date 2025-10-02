علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تسهیل در بازگشت مسافران و مدیریت ترافیک، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی مسدود و تردد تنها در مسیر جنوب به شمال انجام می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان در محدوده‌های سیابیشه تا پل زنگوله نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

صادقی همچنین از ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در دو طرف محور هراز، به‌ویژه در محدوده سه‌راهی چلاو و بایجان خبر داد.

به گفته سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران، تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان گزارش شده و مشکل خاصی از نظر ترافیکی در این محورها وجود ندارد.

وی با اشاره به شرایط جوی در ارتفاعات استان گفت: بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در محورهای کوهستانی گزارش شده و رانندگان باید ضمن رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه، تجهیزات ایمنی به‌ویژه زنجیر چرخ و چراغ مه‌شکن به همراه داشته باشند.