https://mehrnews.com/x3cq9q ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵ کد مطلب 6869623 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵ تصاویری از عملیات تفحص پیکر شهید ماکان نصیری میناب - شهید ماکان نصیری، شهید ۸ ساله مدرسه میناب است که هیچ اثری از پیکر او باقی نمانده است. دریافت 9 MB کد مطلب 6869623 کپی شد مطالب مرتبط خانوادههای شهدای دانشآموز میناب الگویی الهامبخش برای جامعه هستند برنامه «برای ماکان» شهید جاویدالاثر مدرسه میناب با حضور محمود کریمی تشییع و تدفین دانش آموز و معلم تازه شناسایی شده مدرسه شجره طیبه میناب برچسبها میناب.هرمزگان مدرسه شجره طیبه میناب تفحص شهدا
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