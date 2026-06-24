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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

تصاویری از عملیات تفحص پیکر شهید ماکان نصیری

تصاویری از عملیات تفحص پیکر شهید ماکان نصیری

میناب - شهید ماکان نصیری، شهید ۸ ساله مدرسه میناب است که هیچ اثری از پیکر او باقی نمانده است.

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کد مطلب 6869623

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