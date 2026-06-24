به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین برومند رازیانی، پیش از ظهر چهارشنبه در محفل انس با قرآن کریم شهر دیواندره با عنوان «سبط النبی»، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت وحدت ملی اظهار کرد: معظمله بر صیانت از وحدت ملی حول پرچم جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده و همه را به پرهیز از اختلافات بیثمر سیاسی و برجستهسازی تفاوتهای اجتماعی دعوت کردهاند.
وی افزود: حتی اختلافات موجه نیز نباید به نزاع و تفرقه منجر شود و امروز بیش از هر زمان دیگری، تقویت انسجام اجتماعی یک ضرورت جدی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان تصریح کرد: جریان قرآنی در استان کردستان ظرفیت آن را دارد که به محور وحدت میان شیعه و سنی و همچنین اقوام مختلف تبدیل شود و این خود نشانهای روشن از انسجام دینی ملت ایران است.
پیام «حسینٌ منی» پیام وحدت امت اسلامی است
وی در ادامه با اشاره به حدیث شریف «حُسَیْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حُسَیْنٍ» اظهار داشت: این روایت نورانی که در منابع معتبر فریقین نقل شده، علاوه بر بیان عظمت امام حسین(ع)، حامل پیام عمیق همدلی و وحدت میان مسلمانان است.
رازیانی افزود: همانگونه که پیامبر اکرم(ص) و امام حسین(ع) پیوندی عمیق دارند، امروز نیز مسلمانان باید با تمسک به قرآن کریم و سیره اهلبیت(ع) اختلافات را کنار گذاشته و بر مشترکات تأکید کنند.
محبت اهلبیت(ع) عامل وحدت امت اسلامی است
امام جمعه شهرستان دیواندره، نیز در این مراسم معنوی با تأکید بر نقش محبت اهلبیت(ع) در ایجاد همبستگی میان مسلمانان اظهار کرد: محبت به سیدالشهدا(ع) سرمایهای مشترک برای همه مسلمانان و از مهمترین عوامل وحدت امت اسلامی است.
ماموستا جلال مرادی با اشاره به شعار «حُبُّ الْحُسَیْنِ یَجْمَعُنَا» خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوگیری از سیره امام حسین(ع) و تمرکز بر مشترکات دینی برای تقویت وحدت اسلامی هستیم.
در پایان این محفل نورانی، از جمعی از فعالان قرآنی و دستاندرکاران برگزاری برنامههای قرآنی در شهرستان دیواندره با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.
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