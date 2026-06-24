برگزاری مراسم باشکوه تاسوعای حسینی در امامزاده عبدالله(ع) گرگان

به گزارش خبرنگار مهر. همزمان با تاسوعای حسینی، آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) گرگان میزبان خیل عظیم عزادارانی بود که از ساعات ابتدایی روز برای شرکت در آیینهای سوگواری گرد هم آمدند.
در این مراسم، مداحان اهلبیت(ع) با مرثیهسرایی و ذکر مصائب حضرت ابوالفضل العباس(ع) و شهدای کربلا، فضای معنوی ویژهای را رقم زدند و عزاداران با سینهزنی و نوحهخوانی ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت(ع) ابراز کردند.
حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادهها و هیئتهای مذهبی در این آیین، جلوهای از عشق و دلدادگی مردم گرگان به فرهنگ عاشورا و ارزشهای نهضت حسینی را به نمایش گذاشت.
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