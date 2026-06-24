راکت لب ۱۶ ساعته ماموریت فضایی انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، شرکت راکت لب تنها ۱۶ ساعت و ۴۲ دقیقه پس از دریافت اطلاعیه پرتاب از دفتر برنامه سافاری فضایی نیروی فضایی آمریکا، موشک «الکترون» خود را به فضا فرستاد. این زمان، رکورد پیشین برنامه TacRS را که در مأموریت «Victus Nox» توسط شرکت فایرفلای آئرواسپیس در سپتامبر ۲۰۲۳ ثبت شده بود، با بیش از ۱۰ ساعت اختلاف پشت سر گذاشت.

این پرتاب روز جمعه ۱۹ ژوئن ساعت ۱۰:۱۹ به وقت گرینویچ از مجتمع پرتاب شماره ۱ راکت لب در نیوزیلند انجام شد.

موشک الکترون در این مأموریت، فضاپیمای «پایونیر» ساخت راکت لب را به مدار پایین زمین منتقل کرد. این فضاپیما جست‌وجوی خود را برای یافتن فضاپیمای دیگر این مأموریت که ماه مه توسط اسپیس‌ایکس به فضا پرتاب شده بود، آغاز کرده است.

طبق بیانیه ۲۲ ژوئن راکت لب، «پایونیر» اکنون به طور کامل عملیاتی شده و در حال اجرای مانورهای پیچیده مداری برای تعقیب یک فضاپیمای دیگر، ملاقات و نزدیک شدن به آن در مدار (RPO) است.

در بیانیه راکت لب آمده است: «Victus Haze» یک مأموریت TacRS است که توسط دفتر برنامه سافاری فضایی وابسته به فرماندهی سامانه‌های فضایی مدیریت می‌شود. هدف این مأموریت، نمایش توانایی دستیابی سریع، پرتاب و بهره‌برداری از فضاپیماها در واکنش به تهدیدهای مداری و ماهواره‌های ناسازگار عنوان شده است.