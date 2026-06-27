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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

راکت لب ماهواره ژاپنی را به مدار زمین برد

راکت لب ماهواره ژاپنی را به مدار زمین برد

شرکت راکت لب موشک ماموریت «Ten Owl of Ten»را از نیوزلند به فضا پرتاب و به این ترتیب ابزاری به خوشه تصویربرداری شرکت ژاپنی Synspectibe در مدار زمین اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک موشک الکترون از مقر پرتاب راکت لب در نیوزلند در ساعت ۱۷:۴۳ دقیقه به وقت گرینوچ به فضا پرتاب شد.

همانطور که از نام ماموریت پیداست، طی آن دهمین «ماهواره مجهز به رادار با دهانه مصنوعی» ( synthetic aperture radar) به فضا فرستاده شده است. این ابزار به خوشه ماهواره Synspectibe برفراز ژاپن اضافه شده که داده های تصویربرداری مورد استفاده در برنامه ریزی شهری، رصد زیرساخت و واکنش به بلایای طبیعی را گسترش می دهد.

این دوازدهمین ماموریت پرتاب شرکت راکت لب تا این نقطه از ۲۰۲۶ میلادی و نهمین پرتاب موشک الکترون در سال جاری به حساب می آید.

الکترون با ارتفاع ۱۸ متر، وسیله پرتاب کوچک راکت لب به حساب می آید و می تواند محموله هایی تا وزن ۳۰۰ کیلوگرم را به مدار پایین زمین ببرد. شرکت Synspectibe موشک الکترون را برای پرتاب تمام ماهواره های خوشه مذکور که Strix نام دارد، رزرو کرده است. تخمین زده می شود با استفاده از این موشک تا قبل از ۲۰۳۰ میلادی ۱۷ ماهواره دیگر Synspectibe به مدار زمین ارسال شوند.

این ماهواره ها جمع آوری داده های رصد زمین را در هر شرایط نوری امکانپذیر می کند. هر ماهواره این خوشه حدود ۱۰۰ کیلوگرم وزن دارد و عرض آن در صورت کامل باز شدن آنتن SAR، پنچ متر است. عمر ماموریت هر ماهواره در مدار زمین نیز پنج سال است.

کد مطلب 6871886
شیوا سعیدی

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