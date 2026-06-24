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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

محفل مقتل‌خوانی عاشورای حسینی در حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود

محفل مقتل‌خوانی عاشورای حسینی در حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود

قم- مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) از برگزاری محفل مقتل‌خوانی روز عاشورا در حرم بانوی کرامت خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم مقتل‌خوانی روز عاشورای حسینی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) خبر داد و اظهار کرد: این مراسم معنوی روز پنجشنبه چهارم تیرماه ۱۴۰۵ پس از اقامه نماز عصر در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.

وی افزود: این محفل با هدف گرامیداشت حماسه بزرگ عاشورا و تبیین ابعاد مختلف واقعه کربلا، میزبان عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهد بود و برنامه‌های ویژه‌ای برای عزاداران حسینی در نظر گرفته شده است.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به بخش‌های مختلف این مراسم گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی به عنوان سخنران این محفل به ایراد سخن خواهد پرداخت و عباس حیدرزاده نیز مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی این مراسم را بر عهده دارد.

مقتل‌خوانان برجسته در این مراسم حضور دارند

حجت الاسلام حسین‌زاده ادامه داد: بخش مقتل‌خوانی این آیین با حضور حجج اسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی و صادق واعظ و همچنین حسن شالبافان برگزار می‌شود و حاضران از روایت‌های مستند و تأثیرگذار واقعه عاشورا بهره‌مند خواهند شد.

وی بیان کرد: مقتل‌خوانی از جمله سنت‌های دیرینه و اثرگذار در مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) به شمار می‌رود که نقش مهمی در بازخوانی حوادث روز عاشورا و انتقال پیام‌های نهضت حسینی به نسل‌های مختلف دارد.

کد مطلب 6869706
مهدی بخشی سورکی

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