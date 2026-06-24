حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم مقتل‌خوانی روز عاشورای حسینی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) خبر داد و اظهار کرد: این مراسم معنوی روز پنجشنبه چهارم تیرماه ۱۴۰۵ پس از اقامه نماز عصر در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.



وی افزود: این محفل با هدف گرامیداشت حماسه بزرگ عاشورا و تبیین ابعاد مختلف واقعه کربلا، میزبان عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهد بود و برنامه‌های ویژه‌ای برای عزاداران حسینی در نظر گرفته شده است.



مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به بخش‌های مختلف این مراسم گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی به عنوان سخنران این محفل به ایراد سخن خواهد پرداخت و عباس حیدرزاده نیز مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی این مراسم را بر عهده دارد.



مقتل‌خوانان برجسته در این مراسم حضور دارند



حجت الاسلام حسین‌زاده ادامه داد: بخش مقتل‌خوانی این آیین با حضور حجج اسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی و صادق واعظ و همچنین حسن شالبافان برگزار می‌شود و حاضران از روایت‌های مستند و تأثیرگذار واقعه عاشورا بهره‌مند خواهند شد.



وی بیان کرد: مقتل‌خوانی از جمله سنت‌های دیرینه و اثرگذار در مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) به شمار می‌رود که نقش مهمی در بازخوانی حوادث روز عاشورا و انتقال پیام‌های نهضت حسینی به نسل‌های مختلف دارد.

